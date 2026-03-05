В Казахстане изменили правила сдачи ЕНТ
В Казахстане изменили правила проведения Единого национального тестирования (ЕНТ). Теперь абитуриенты, которые зарегистрировались на экзамен, но не смогли прийти на тестирование, смогут сдать его в другой день. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает Tengri Education.
Документ вносит изменения в правила проведения ЕНТ, действующие с 2017 года.
Пропущенное тестирование разрешили переносить
Согласно новым правилам, абитуриенты, подавшие заявление на участие в ЕНТ, но не пришедшие на экзамен, смогут пройти тестирование в один из последующих дней в период проведения ЕНТ — при наличии свободных мест.
Это возможно при уважительных причинах:
- болезнь или госпитализация;
- смерть близкого родственника;
- участие в республиканских или международных олимпиадах, конкурсах или спортивных соревнованиях;
- чрезвычайные ситуации.
В таких случаях нужно подать заявление на имя директора Национального центра тестирования и приложить подтверждающие документы.
Закрепили сроки подачи заявлений
В правилах также прописали периоды подачи заявлений на участие в тестировании. Подать заявку онлайн можно:
- с 20 по 30 декабря;
- с 15 по 25 февраля;
- с 10 по 25 апреля;
- с 25 июля по 5 августа.
При регистрации абитуриент выбирает пункт тестирования, дату и время экзамена.
Можно зарегистрироваться и после срока
Если абитуриент не подал заявление в установленные сроки, ему могут разрешить регистрацию позже — при наличии свободных мест и уважительной причины.
К таким причинам относятся болезнь, смерть близкого родственника, участие в олимпиадах или чрезвычайная ситуация.
Изменили порядок подачи апелляции
После завершения тестирования на экране компьютера будет отображаться карта анализа результатов — варианты ответов и набранные баллы.
Абитуриенту дается 10 минут, чтобы ознакомиться с результатами и выбрать: подать апелляцию или завершить тестирование.
Заявление на апелляцию можно подать в течение 30 минут после завершения теста. Результаты апелляции предоставляются в течение 30 рабочих дней.
Изменили комбинацию предметов для одной специальности
Кроме того, скорректирована комбинация профильных предметов для группы образовательных программ "Химическая инженерия и процессы".
Для поступления на эту специальность нужно сдавать:
- химию,
- физику или биологию.
Структура тестирования при этом не изменилась. Абитуриенты по-прежнему сдают историю Казахстана, математическую грамотность, грамотность чтения и два профильных предмета.
