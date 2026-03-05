В Казахстане изменили правила проведения Единого национального тестирования (ЕНТ). Теперь абитуриенты, которые зарегистрировались на экзамен, но не смогли прийти на тестирование, смогут сдать его в другой день. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает Tengri Education.

Фото:gov.kz

Документ вносит изменения в правила проведения ЕНТ, действующие с 2017 года.

Пропущенное тестирование разрешили переносить

Согласно новым правилам, абитуриенты, подавшие заявление на участие в ЕНТ, но не пришедшие на экзамен, смогут пройти тестирование в один из последующих дней в период проведения ЕНТ — при наличии свободных мест.

Это возможно при уважительных причинах:

болезнь или госпитализация;

смерть близкого родственника;

участие в республиканских или международных олимпиадах, конкурсах или спортивных соревнованиях;

чрезвычайные ситуации.

В таких случаях нужно подать заявление на имя директора Национального центра тестирования и приложить подтверждающие документы.

Закрепили сроки подачи заявлений

В правилах также прописали периоды подачи заявлений на участие в тестировании. Подать заявку онлайн можно:

с 20 по 30 декабря ;

; с 15 по 25 февраля ;

; с 10 по 25 апреля ;

; с 25 июля по 5 августа.

При регистрации абитуриент выбирает пункт тестирования, дату и время экзамена.

Можно зарегистрироваться и после срока

Если абитуриент не подал заявление в установленные сроки, ему могут разрешить регистрацию позже — при наличии свободных мест и уважительной причины.

К таким причинам относятся болезнь, смерть близкого родственника, участие в олимпиадах или чрезвычайная ситуация.

Изменили порядок подачи апелляции

После завершения тестирования на экране компьютера будет отображаться карта анализа результатов — варианты ответов и набранные баллы.

Абитуриенту дается 10 минут, чтобы ознакомиться с результатами и выбрать: подать апелляцию или завершить тестирование.

Заявление на апелляцию можно подать в течение 30 минут после завершения теста. Результаты апелляции предоставляются в течение 30 рабочих дней.

Изменили комбинацию предметов для одной специальности

Кроме того, скорректирована комбинация профильных предметов для группы образовательных программ "Химическая инженерия и процессы".

Для поступления на эту специальность нужно сдавать:

химию ,

, физику или биологию.

Структура тестирования при этом не изменилась. Абитуриенты по-прежнему сдают историю Казахстана, математическую грамотность, грамотность чтения и два профильных предмета.