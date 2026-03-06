В пятницу, 6 марта, Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она сохранена на прежнем уровне 18 процентов годовых с коридором в +/- 1 процентный пункт, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова

Как сообщили в Нацбанке, такое решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновлённые оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции.

По информации регулятора, годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7 процента (в январе – 12,2 процента), соответствуя прогнозам. Снижение темпов демонстрируют все компоненты инфляции.

"Дезинфляции способствуют умеренно жёсткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение минимальных резервных требований, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер правительства и Национального банка. В частности, значимый вклад в снижение инфляции вносит мораторий на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и ГСМ. Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное", — говорится в распространённом сообщении.

Что такое базовая ставка

Базовая ставка – главный инструмент денежно-кредитной политики Национального банка. Она показывает, под какой процент банки могут занимать деньги, и во многом определяет, какие проценты будут по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

По оценкам Нацбанка, её изменение начинает заметно влиять на уровень инфляции не сразу, а примерно через 12-18 месяцев. В краткосрочной перспективе эффект от изменения ставки слабее.

Ранее Нацбанк поделился планами по поводу базовой ставки. По информации регулятора, он намерен сохранять текущие денежно-кредитные условия, в том числе и базовую ставку, до конца первого полугодия 2026 года.

Как менялась базовая ставка

2025 год Казахстан начинал со ставкой 15,25 процента.

7 марта Национальный банк повысил базовую ставку до 16,5 процента, объяснив решение обновлёнными прогнозами по инфляции и росту экономики.

10 октября Нацбанк повысил базовую ставку до 18 процентов. На таком уровне она сохранялась до конца года.

23 января 2026 года вновь сохранил ставку на прежнем уровне 18 процентов годовых с коридором в +/- 1 процентный пункт.

Как работает базовая ставка

Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс. Когда базовую ставку повышают, деньги в экономике становятся "дороже" – растут проценты по кредитам и займам. В итоге и бизнес, и население начинают меньше тратить и больше откладывать. Снижение потребления замедляет рост цен, то есть сдерживает инфляцию.

Как базовая ставка влияет на тенге

Когда Национальный банк снижает базовую ставку, деньги становятся дешевле. В коротком периоде это обычно ведёт к ослаблению тенге – участники валютного рынка ожидают падения курса и начинают играть против национальной валюты. В долгосрочной перспективе снижение ставки может замедлить инфляцию, что, наоборот, способно укрепить тенге.

Сколько раз в год меняют ставку

Решения о том, повышать или снижать базовую ставку, принимает комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка. Его заседания проходят восемь раз в год по заранее утверждённому графику.

Следующее решение по базовой ставке Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка объявит 24 апреля в 12:00 по времени Астаны.