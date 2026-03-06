Бесплатно и для удовольствия главных виновниц грядущего праздника: в этом главный социальный посыл акции «Серебряного университета», который открыт при КРУ им. Байтурсынулы. Но разве наш именитый вуз обучает не только молодых людей со взором горящим? А вот слушайте.

Довольно необычно рассуждать о социализации «людей серебряного возраста», находясь в салоне красоты. Но у КРУ получилось устроить такую акцию. Ввожу в курс дела: «Серебряный университет» - одна из социальных программ вуза с более чем четырёхлетней активной историей.

- Курсы бесплатные и рассчитаны на наших сограждан от 55 лет – как для женщин, так и для мужчин, – рассказывает руководитель офиса компетенции и карьерного роста КРУ Турар ЕЛИБАЕВ. - Накануне, в январе, закончился курс по искусственному интеллекту для бытовых нужд, начались занятия по биоразнообразию. Этот курс занятий, пожалуй, один из самых популярных – наши лекторы проводят экскурсии в музеи, и не просто рассказывают. Вот, например, в апреле они отправятся на прогулки по нашим паркам, чтобы вместе со специалистом-орнитологом научиться различать птиц по их пению. Занимаемся английским, здоровым образом жизни, живописью и музыкой. В общем, Костанайский региональный университет – это место, где не просто учат студентов, но и заботятся о том, чтобы старшее поколение не оставалось без внимания.

Эльмира Наурызбаева и Турар Елибаев вручают цветы и благодарности ректора КРУ мастерам салона

Проректор по академической работе КРУ Эльмира НАУРЫЗБАЕВА поясняет, почему сегодня слушательницы «серебряных» курсов оказались среди фенов, плоек, косметологических комбайнов (бывают и такие) и прочих девайсов, для которых я даже не знаю названий:

- Одна из миссий КРУ – социальное партнёрство. Да, мы стремимся дать новые знания, навыки и компетенции и тем, кому за 55, работая в рамках Казахстанской ассоциации «Серебряных университетов». А сегодня, накануне праздника, мы скооперировались с девушками из этого салона красоты, которые сами выступили с инициативой - помочь нашим слушательницам ощутить заботу, внимание и уважение.

Наталья в «Серебряном университете» всего вторую неделю. В прошлом сама выпускница университета, она говорит, что и сейчас с удовольствием готова ходить на лекции и развивающие занятия. Тем более, что нынешний социально-технический галоп заставляет многих чувствовать себя «отставшими от поезда» развития технологий и средств коммуникаций.

- Ритм жизни сейчас просто бешеный. И мы на таких скоростях уже не можем успевать за ним. Но надо подтягиваться и быть в курсе всех этих нейросетей, робототехник, нанотехнологий и искусственных интеллектов.

Сегодня «студентка+» прошла мейкап, оформление бровей и ресниц.

- Девочки просто волшебницы, - восхищается наша героиня, - мне очень понравилось. Бытует мнение, что все эти процедуры – они больше для молодых. Но, знаете, у таких ещё много всего естественного… А я считаю, что для дам нашего возраста подобные вещи должны стать привычными, войти, так сказать, в обиход. Какая из женщин не желает оставаться привлекательной?

- Мы же во время процедур как семейные психологи, - говорит мастер шугаринга Маржан КАМАЛОВА (на фото). - И я замечаю, что в эти дни у моих клиенток разговоры о подготовке, покупках и подарках, обо всём, что связано с праздником. Но эти дамы сегодня для нас не просто те, кого нужно обслужить. Мы помогаем им поднять настроение, почувствовать себя увереннее. К тому же в структуре наших клиентов женщины 55+ занимают совсем небольшой процент. Некоторых приходится и просвещать – а для чего эта процедура, а что даёт вот эта. Моя специализация – шугаринг. Извините, что я не могу вам показать свою работу…

Это всё, что пристойно показывать на тему шугаринга...

Вот и вся история. Или не вся? Наши дамы ещё долго чаёвничали за импровизированным столиком прямо в салоне.

Без тостов, но со множеством добрых и тёплых пожеланий. А под конец каждому, кто разделил это общение, ещё и вручили пакетик с собой. Так принято у казахов. Да и просто это хороший обычай.

Фото автора