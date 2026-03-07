В июле прошлого года на врача-уролога Антона КИСТАНОВА в приёмном покое Костанайской областной больницы напал пациент. После удара доктор потерял сознание и оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой. Сейчас, после лечения, продолжает работать. В интервью «НГ» он рассказал о своём профессиональном пути, выборе специализации и главных вызовах мужскому здоровью.

Хотел стать агрономом. Потом - хирургом

- Как вы пришли в медицину? Почему именно урология?

- В школьные годы я хотел быть агрономом. По одной только детской причине – агрономам давали «Ниву». Тогда в воображении вырисовывалась картина, как замечательно сидеть за рулем этой машины. Самое интересное, что родственники, глядя на мой почерк, в один голос твердили: «Будет врачом». Ближе к девятому классу действительно задумался о медицине, и со временем эта мысль стала моей - не видел себя нигде, кроме медицины. Но и здесь был выбор – хотел стать хирургом. В хирургической специальности ты сразу видишь результаты своего труда: у человека, что-то болит – прооперировал – не болит. В отличие от терапевтических направлений, где лечение порой длиться неделями. Урология мне была не по душе. После окончания интернатуры по общей хирургии понял, что хочу получить узкую специальность. Попробовал себя в урологии и осознал, что это многогранная, интересная область. В ней совмещаются хирургия, работа с хроническими состояниями, а также тонкая психологическая составляющая. И за все годы работы ни разу не пожалел о своём выборе. Мама всегда говорила: «Главное - учись». Поддерживала любые мои решения - от поступления до выбора узкой специализации. Она - моя опора.

- Как изменилась урология за последние 10 лет благодаря новым технологиям?

- Колоссально. Мы отошли от открытых операций, а это большой шаг вперед. Так как разрезы предолагают длительное восстановление, и в некоторых случаях могут возникнуть осложнения. На сегодня практически полностью перешли на малоинвазивные методы. Камни в почках, кисты, аденома предстательной железы чаще всего лечатся эндоскопически - то есть без больших разрезов. И уже после пациент находится в стационаре не 10-14 дней, а в среднем 4 дня. Благодаря современному оборудованию, новым технологиям и обучению специалистов восстановление стало быстрее, осложнений меньше, а качество жизни пациентов - выше.

«Терпят, пока жена не приведет»

- Какие наиболее частые урологические проблемы встречаются у женщин и мужчин?

- Два основных заболевания, с которыми мы сталкиваемся чаще всего, мочекаменная болезнь и аденома предстательной железы.

Симптомы первой: боль в пояснице, изменение цвета мочи, частое мочеиспускание, повышение температуры. Для профилактики раз в год нужно проходить УЗИ и сдавать ОАМ. Наш регион эндемичен по камнеобразованию - во многом из-за жёсткой воды.

Аденома предстательной железы: частые ночные походы в туалет, слабая струя и ощущение неполного опорожнения.

Многие мужчины ссылаются на старение. Но это не «нормальное старение». Мужчинам после 45 лет даже без жалоб нужно ежегодно делать УЗИ простаты, сдавать анализ крови на ПСА и так далее. Проблема в том, что большинство из них они терпят, пока жена не приведет. Важно помнить - чем раньше обращение - тем проще лечение.

- Какие мифы о здоровье мочеполовой системы слышите чаще всего?

- Ну, допустим, то, что чем больше воды - тем лучше. Несомненно, жидкости необходимо пить достаточно. Но не всегда. Это дает нагрузку на почки. Нельзя резко увеличивать объем жидкости, если не хотите получить - водную интоксикацию. Особенно опасно при аденоме - когда мочевой пузырь переполняется, а отток нарушен.

Еще один миф - перед анализами на ИМП нужно устроить провокацию - поесть острого, выпить пиво. Некоторые врачи «советуют» подобный метод. Устаревший и вредный подход. Современные лаборатории выявляют инфекции без подобных экспериментов.

Далее - миф о том, что камни можно растворить травами. Нужно понимать, что если камень крупный, он может перекрыть отток мочи. В итоге почка перестанет функционировать.

- Как относитесь к самодиагностике по Интернету?

- Пациента самодиагностика вводит не в то русло. Во- вторых, особенно мнительные люди приходят к врачу, и их потом сложно переубедить в чем-то. Интернет не учитывает индивидуальные особенности. Ни в коем случае не советую искать лечение в Интернете и уж тем более практиковать на себе. Лучше проконсультироваться один раз со специалистом, чем залечить себя и потом исправлять все уже хирургическим путем.

Не экспериментируйте. Не терпите симптомы.Не лечитесь по Интернету. Проходите профилактику раз в год.Мужчины после 45 лет - обязательно обследование простаты.Берегите нервы - стресс разрушает организм.Почки действительно могут «умирать молча». И единственный способ защитить себя - внимательное отношение к здоровью и своевременное обращение к специалисту.

«Кто-то говорит, что врач – зол»

- Есть ли особая история пациента, которая запомнилась?

- Так как я работаю в областной больнице, то к нам часто поступают пациенты с самыми тяжелыми и запущенными случаями. Были пациенты, которые обращаются к врачам, когда уже поздно.

Одним из самых запоминающихся случаев стал разрыв почки у молодого мужчины. Он упал с третьего этажа. Случилось это в выходной день, коллег рядом не было. Пациент потерял более трех литров крови, дыхание было нарушено, давление быстро падало. На тот момент у меня не было большого опыта в проведении операций на почки. Я собрал всю волю в кулак - эмоции, которые испытывал, описать невозможно. Нащупал поврежденные сосуды, наложил на них зажим, остановил кровотечение, давление нормализовалось. Здесь-то и пришло осознание того, что одержал победу над смертью.

А в другом случае – молодой парень с тяжелым неврологическим заболеванием. Супруга от него ушла, ухаживала мать. Он не чувствовал нижнюю часть тела. После травмы у парня начался тяжелый гнойный процесс в паховой области, был высок риск сепсиса. Мы провели не одну операцию, чтобы спасти пациента. Длительное лечение, сложный подбор антибиотиков дали положительные результаты. Даже на выходные приезжали на перевязки. Самое важное – удалось спасти и органы, и жизнь молодого человека, ведь его ждала маленькая дочь. Эта история оказалась нелегкой не только в плане медицины, но и морально.

- Что вы считаете самым важным в общении с пациентами?

- Сегодня достаточно много конфликтов между пациентами и врачами. Результат эмоционального выгорания – причина частая. Кто-то говорит, что врач – зол, но это не так, правильно сказать – эмоционально опустошен. Мы приходим в профессию, чтобы помогать. Медработники тоже люди, они имеют свойство уставать. Но ни один врач никогда не желает зла пациенту и не будет пытаться навредить. Какой бы он ни был, как бы он вам грубо не ответил, он никогда не пожелает зла. У врача другая цель, другая задача. Людям нужно уходить от конфликтов, врачам также уходить от конфликтов и жить дружно, в мире и быть полезными друг другу.

Я работаю таким образом, чтобы объяснить пациенту причину его заболевания. Это не просто сказать «Идите – лечитесь», выписать рецепт и отправить домой. К каждому отдельный подход, ведь одинаковых болезней не бывает. Задача одна – улучшить качество жизни пациентов. Я всегда доволен тем, что пациент доволен. Стараюсь быть позитивным, что немаловажно - расположить на хорошее настроение. И он чувствует себя свободней. В урологии это необходимо, особенно с мужчинами. То есть, расположить к себе человека, чтобы он рассказал какие-то даже, может быть, тайны, которые необходимы и помогут потом в дальнейшем в лечении.

«Жизнь была гонкой»

- После травмы что-то изменилось в вашей работе?

- Да, изменилось отношение ко всему. До травмы жизнь была гонкой. То есть, постоянная суета, очень много работы. Я жил работой, не уделяя времени самому себе. Сейчас главное – спокойствие. Ценности в жизни поменялись. Работа обязательно, здоровье пациентов обязательно, но семья не должна быть на втором плане. Ты должен быть спокойным и хладнокровным. Потому что в этой суете и гонке можно наделать уйму ошибок, что не даст здоровья. Или же - сгореть.

Сейчас в моей жизни все размеренно. Я не устаю. Нахожу время на любимых и дорогих мне людей. У меня маленькая дочь, стараюсь проводить с семьёй максимум времени.

Фото автора