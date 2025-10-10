Сегодня, 10 октября, в суде № 2 Костаная был оглашен приговор Аблайхану Саринжепову, который 17 июля на приеме в областной больнице ударил врача Антона Кистанова так, что тот попал в реанимацию и до сих пор по состоянию здоровья не может выйти на работу.

Пациент после эксцесса был задержан, затем арестован. После двух месяцев расследования предан суду по ч. 3 ст. 114 УК РК - за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хотя на момент задержания противоправные действия Саринжепова квалифицировались по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». И если 106-я предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы, то 114-я - до 1 года или штраф, исправительные работы, ограничение свободы.

На первом судебном заседании 1 октября стороны еще обговаривали возможность примирения при полном удовлетворении до окончания процесса требований гражданского иска, который подал Кистанов: 2 млн тенге возмещения морального вреда и расходы на представителя. Однако показания подсудимого в тот день заставили потерпевшего изменить позицию.

К известной канве событий - пациент ударил врача, испытывая острую боль от камня в почке, будучи вымотанным и раздраженным из-за долгого отсутствия доктора - Саринжепов добавил красок. Он заявил суду, что ему хамили в регистратуре, куда он обращался много раз. Подчеркнул: ему никто не сказал, что Кистанов находится на операции. И сообщил, что, спустившись на прием, доктор ему хамил, обзывал.

- В ходе его хамского поведения я его ударил. Сам не понял, как так вышло, - сказал подсудимый. - Смотрю, он упал. Я испугался, побежал в регистратуру врачей звать... Я вину свою признаю. Чистосердечно раскаиваюсь.

Саринжепов неоднократно повторял, что раскаивается, извинялся перед потерпевшим, перед прокурором и судьей. При этом стоял на своем - его довели.

Судебное заседание 9 октября началось с того, что выяснилось - потерпевший от намерения примириться отказывается, хотя сторона Саринжепова деньги собрала и была готова вручить их. Адвокат Кистанова пояснила, что он хочет получить возмещение морального вреда по приговору суда.

Сам врач сказал, что отказался от примирения после того, как услышал из уст подсудимого откровенное вранье в свой адрес. Также отметил, что люди на ошибках учатся, однако, с учётом количества судимостей Саринжепова, пусть и погашенных, тот уроков не извлёк. И поэтому пусть его по закону максимально строго накажут.

На том заседании суд провел опрос свидетелей, которые опровергли показания подсудимого. Например, регистратор приёмного покоя Аяна АЛЬМЕНОВА, подтвердив, что пациент несколько раз обращался в регистратуру по поводу долгого ожидания и разговаривал на повышенных тонах, уточнила, что Саринжепову сообщили: хирург находится на операции, он в курсе, что его ждет пациент.

Пациент, кстати, был не один. Антона Кистанова ожидала и беременная женщина, которая находилась в кабинете для приема и видела момент удара.

- Врач вёл себя нормально, объяснил, что он пришёл после операции, - сообщила в суде свидетельница Назира НУРМУХАМЕДОВА. - Мужчина его не дослушал... Ударил. Врач упал на пол... Ему на голову еще упал монитор со стола.

Именно эта пациентка пошла в соседний кабинет и позвала медработников, сказав, что доктору плохо. Одна из них, фельдшер, давая показания в суде, сообщила: на ее вопрос, что случилось, пациент ответил что-то вроде «Он это заслужил».

Гособвинитель запросил для подсудимого наказания в виде 6 месяцев лишения свободы в учреждении минимальной безопасности и полного удовлетворения исковых требований потерпевшего, предъявленных в гражданском порядке: возмещения морального вреда в сумме 2 млн тенге плюс 500 000 тенге расходов на представителя.

Сторона Саринжепова просила условного срока и снижения суммы за моральный вред. Обоснование - чистосердечное раскаяние, малолетние дети, незакрытые кредиты.

В итоге Саринжепова приговорили к 6 месяцам лишения свободы. По гражданскому иску он должен выплатить 2,5 млн тенге.

То есть, все притязания потерпевшего удовлетворены. Но в итоге требуемое им «самое строгое наказание» оборачивается буквально несколькими днями лишения свободы, так как Саринжепов уже отсидел в СИЗО 2 месяца и 22 дня, а по закону этот срок засчитывается в отбывание наказания в пропорции 1х2.

После оглашения приговора судья Анара ШАЙМУРУНОВА разъяснила некоторые его моменты. В частности, почему действия Саринжепова были квалифицированы как неосторожность и почему ему дали столь малый срок. При этом отметила, что никакого чистосердечного раскаяния у подсудимого суд не установил, показания он давал лживые, до конца обвиняя врача.

- Умысел подсудимого ограничивается нанесением удара в область губы, который сам по себе не влечет причинения тяжкого вреда здоровью, - сказала судья, - установлена вина в форме неосторожности, проявленной преступной небрежности... Он не предвидел, что после нанесения одного удара в лицо врач упадет на пол, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.

Кстати, то, что произошло с врачом, на языке следствия называется «падение с высоты собственного роста с приданным ускорением». Придал его неосторожный и небрежный Саринжепов.

По поводу срока наказания - меньше года - судья также разъяснила основания. По указанной статье преступление квалифицируется как небольшой тяжести. При назначении наказания суд обязан учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства. Смягчающим является наличие у Саренжепова троих малолетних детей, а отягчающих не установлено. Неоднократное привлечение его прежде к уголовной ответственности ничего в данный момент для него не отягчает, ибо судимости погашены.

- При наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающего срок и размер наказания не может превышать половину, указанного в статье, - сказала Анара Шаймурунова.

После оглашения журналисты попросили врача Антона Кистанова прокомментировать ситуацию.

- Мы приходим на работу не для унижения пациентов и не для самоутверждения, - сказал он, - мы приходим на работу помогать людям. И вот то, что он говорил обо мне, это вранье - вот это было больно и обидно... Я удовлетворен тем, что суд заметил ложь. Но само наказание... Что значит - он не хотел именно того, что случилось? Вот кто из вас готов ударить человека, причинить боль другому? А он целенаправленно хотел причинить боль... Теперь он говорит о своих детях. У меня тоже ребенок, 5 месяцев... А если бы я умер? Однозначно, он совершил насилие, посредством которого можно убить человека. Я юридически не силен. Но мы поговорим с адвокатом, можно ли еще что-то сделать.

- Если взвешивать ущерб, который нанес подсудимый, то он огромный, - высказала свое мнение председатель областного филиала профсоюза работников здравоохранения «Senim» Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ. - Множество пациентов длительное время не получают медицинскую помощь от врача из-за одного рецидивиста - назовем его словом, которого он абсолютно заслуживает. Он действовал, сознавая, что находится в больнице, в медицинском учреждении, а не на улице, где хоть как-то объяснимо было бы такое проявление эмоциональности... У него не неосторожность. Это его образ жизни, который он сознательно выбирает, переходя из одной категории подсудимого в другую. И что за ситуация, когда закон говорит, что у него нет судимостей, потому что все погашены? И он может дальше в белом фраке идти... Мы обговорим с адвокатом стратегию, будем настаивать, чтобы была переквалифицирована статья обвинения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото автора