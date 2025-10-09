Сегодня, 9 октября, в суде №2 Костаная допросили трех свидетелей по делу об избиении хирурга-уролога областной больницы Антона КИСТАНОВА.

В том числе беременную женщину, которая находилась в кабинете, где шёл приём и видела момент удара. Она не подтвердила показания подсудимого Аблайхана САРИНЖИПОВА о том, что врач хамил пациенту, оскорблял его.

- Врач вёл себя нормально, объяснил, что он пришёл после операции, - сказала Назира НУРМУХАМЕДОВА.

Двое других свидетелей момента удара не видели. Но регистратор приёмного покоя Аяна АЛЬМЕНОВА показала, что пациент несколько раз обращался в регистратуру по поводу того, что долго ждёт врача. Разговаривал на повышенных тонах.

Стороны процесса изучили материалы дела. В их числе поминутная расшифровка записей камеры.

Потерпевший от примирения с подсудимым отказался, хотя сторона Саринжипова собрала 2 млн тенге и готова была их вручить до окончания разбирательства. Адвокат Кистанова сообщила в ходе процесса, что он хочет получить возмещение морального вреда по приговору суда.

На процессе состоялись прения сторон. Антон Кистанов пояснил свою позицию по примирению. Он сказал, что отказался от этой мысли после того, как на прошлом заседании услышал из уст подсудимого откровенное вранье в свой адрес - что он якобы оскорблял, унижал пациента. Также он отметил в прениях, что люди на ошибках учатся. Однако с учётом количества судимостей Саринжипова, он уроков не извлёк.

- Я прямо говорю, что мне его надо бояться, - сказал Кистанов. - Прошу наказать максимально строго... Он говорит, что раскаивается, но все равно фактически обвиняет меня в своём преступлении.

Саринжипоа в прследнем слове попросил, чтобы его не считали закоренелым преступником. Повторил, что раскаиваться.

Прокурор запросил для него 6 месяцев лишения свободы в учреждении минимальной безопасности и полного удовлетворения притязаний потерпевшего по гражданскому иску - то есть 2 млн тенге плюс 500 000 тенге расходов на представителя. Сторона Саринжипова просит условного срока и снижения возмещения морального вреда. Обоснование - чистосердечное раскаяние, малолетние дети, незакрытые кредиты.

Завтра, 10 октября, состоится оглашение приговора.

Напомним, 34-летний Аблайхан Саринжепов предан суду по статье 114. ч. 3 УК РК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».





Как ранее сообщала "НГ", 17 июля на приме в Костанайской областной больнице пациент Саринжепов ударил хирурга-уролога Антона Кистанова кулаком в лицо. Тот, потеряв сознание, рухнул на пол. Очнулся в отделении реанимации. Диагноз костанайских нейхирургов подтвердили коллеги в столичной клинике, куда пострадавший был доставлен самолетом санавиации. Кистанов получил закрытую черепно-мозговая травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, произошло острое субдуральное кровоизлияние - кровь скопилась между оболочками мозга, были зафиксированы очаги ушиба полюса лобных долей, перелом кости затылочной ямки.

Когда пострадавший 18 июля был помещен в реанимационное отделение астанинского Центра экстренной медицины, гематома в мозге продолжала нарастать, вставал вопрос об операции. Как ни парадоксально, но помог избежать ее перелом - за счет раздвинувшихся костей уменьшилось давление на мозговые оболочки. Обошлось консервативным лечением.





Первое заседание по этому делу прошло 1 октября.



