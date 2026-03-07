Это один из эпизодов прямо-таки войны, объявленной в областном центре пару лет назад нестационарным объектам торговли. Городская администрация их методично ликвидирует, используя простой механизм - отказывая предпринимателям в праве аренды земельных участков. Акимат на совещаниях постоянно заявляет свою позицию как законную. Индивидуальный предприниматель Айсулу ДОЩАНОВА доказывает обратное.

Этим киоскам около магазина «Даулет» угрожает снос

Не вышли местом и лицом

Обобщенно претензии местной исполнительной власти укладываются в не очень длинный список. Киоски, по оценке акимата, натыканы повсюду, в том числе там, где вообще ничего стоять не должно. Нередко земля под ними оформлена с нарушениями либо вообще не оформлена, тогда это «самозахват». Пример - убранные киоски в Сити-центре. Много претензий по техническим условиям на подключение к электричеству. Пример - исчезнувшие киоски на тротуарах пр. Аль-Фараби в районе магазина «Нур». Ну и, наконец, разномастные ларьки портят облик Костаная, точнее, не соответствуют представлениям градоначальства о его эстетичности. Пример - киоски на площади перед супермаркетом «Солнечный» в районе КСК, за которые акимат обещал всерьез взяться.

Итак, многих уже не стало. Айсулу Дощанова категорически не согласна исчезать. Ее ситуацию недавно обсуждали на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Костанайской области.

На десятом году жизни

Акиматом Костаная в 2017 году предоставлены в аренду земельные участки индивидуальному предпринимателю Дощановой и ее сыну, тоже ИП. Участки площадью 24 кв. м и 12 кв. м расположены на улице Майлина, между домами № 65 и № 67, это около магазина «Даулет». Выданы были под целевое назначение «Реализация овощей и фруктов, оказание торговых услуг». 8 января 2026 года ИП Дощанова обратилась к акиму Костаная с заявлением о предоставлении указанных участков в аренду на новый срок. По земельному законодательству арендатор участка в черте города областного значения надлежащим образом исполнявший свои обязательства имеет право на заключение договора на новый срок при условии неизменности границ земельных участков.

- Но 8 февраля 2026 года отдел земельных отношений акимата отказал заявителю, - рассказал членам совета эксперт палаты предпринимателей Олжас МУХАМЕДГАЛИЕВ, - сделано это было на основании заключения отдела архитектуры и градостроительства о том, что торговые павильоны Дощановой не соответствуют эстетическому виду и архитектурному облику города. А также потому, что испрашиваемые участки находятся в пределах красной линии застройки... Предприниматель не согласна, настаивает на том, что законных оснований отказать у акимата не имелось. В соответствии с ч. 2 ст. 109 Земельного кодекса РК в пределах красной линии не допускается капитальное строительство, однако запрета на размещение временных некапитальных сооружений норма не содержит. Вывод о несоответствии внешнего вида должен содержать перечень замечаний, которые предприниматель может устранить. Но это не повод лишать его права землепользования при отсутствии иных оснований. Хочу отметить, что, пользуясь этими участками с 2017 года, Дощанова и ее сын ранее претензий от уполномоченных органов не имели, в том числе по архитектурному облику.

- Объект в ненадлежащем состоянии... как они вообще могли такое написать, - возмутилась предприниматель, - вот я фото принесла, как там было, когда мы пришли, и что теперь. Там бомжи лежали на этом месте, грязь, мусор. Мы ухаживаем за территорией, убираем, деревца у нас всегда подстрижены. Видно же все.

«Вы меня убиваете»

- По киоскам такой вопрос у нас по Костанаю не единожды рассматривается, есть прямо-таки аналогичная ситуация, - сказал председатель Совета по защите прав предпринимателей Арман ШАМЕНОВ. - Хотелось бы все-таки обратить внимание, что это у человека - единственный источник дохода. Сын - инвалид детства. Дощанова - вдова, муж в свое время погиб в Афганистане. Вот эти моменты, мне кажется, исполнительной власти тоже нужно учитывать.

Бизнес ИП обременен кредитами, ежемесячная выплата по ним составляет 673 590 тенге. Займы брались в банке, чтобы приобрести автомобиль для транспортировки овощей, а также для покупки витрин, холодильников, замены дверей, окон в киосках.

- Я не хочу здесь на жалость давить, но у меня кредиты, а этим отказом вы меня просто убиваете, - сказала Дощанова представителям отделов архитектуры и земельных отношений акимата.

По ее словам, получив неожиданный отказ, она кинулась в акимат города, где ее доводы не услышали, пыталась пробиться в областной акимат со своей проблемой. Потом махнула рукой и обратилась в Астану, где ее приняли в канцелярии Администрации президента РК.

- Прием шел 4 часа, со мной работали юристы, - сказала она, - скачали генеральный план Костаная, изучили. Кстати, сказали, что эти красные линии по генплану до самого магазина «Даулет» доходят, по стоящим жилым домам идут, в другом районе - по уже построенным заводам. Такой генплан алматинская фирма сделала Костанаю. И что нам теперь делать?

Поясним, что формальный или официальный (называйте как хотите) повод для действий горакимата в данном случае - это расширение автомобильной дороги по улице Майлина. В перспективе. Это предусмотрено в генеральном плане застройки, который был утвержден в 2020 году. Но речь о будущем, без четкого обозначения дат. Никто сегодня точно не знает, когда будет строиться дорога. Через 10 или через 20 лет. На вопрос об этом корреспондента «НГ» на заседании совета представители акимата так и ответили.

Наш код - впереди закона

- Хочу сделать уточнение по поводу городского дизайн-кода, который вы приводите, когда говорите о несоответствии чего-то архитектурному облику. Это понятие только недавно было введено в закон об архитектуре, - сказал Арман Шаменов. - А в Костанае дизайн-код появился до этого. Кроме того, в законе указано, что дизайн-код может утверждаться только в городах республиканского значения, в столице. Но не у нас. То есть если вникать, то неизвестно, каким образом акимат утвердил этот код, не имея на то полномочий. Стремление сделать город красивее, понятно. Но надо, наверно, индивидуально подходить, давать бизнесу, если к внешнему виду есть претензии, возможность сделать свою торговую точку современнее. Сказать, допустим, разработайте эскизный проект, дайте нам на согласование.

Лучше бы миром

Действие договора аренды у Айслу Дощановой заканчивается уже 16 марта. Юристы, а их в числе членов совета по защите прав предпринимателей немало, считают, что ей отказано в аренде неправомерно. Законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отказа, выходить за его рамки - значит просто искать способ, как заставить предпринимателя уйти. А загонять его в экстремально сложное положение за месяц до окончания срока аренды - ну ни в какие рамки не лезет.

На Совете по защите прав предпринимателей обсуждали мирное решение проблемы

- Есть договор, он законный, много лет действовал, - еще раз расставил акценты Шаменов. - Если нарушаются его условия, тогда сначала следуют меры реагирования, дается возможность исправить, а потом уже рассматривается вопрос расторжения. А то у нас аким города выступит, даст поручение и пошли расторгать. Ему, конечно, большой респект, что привели в соответствие улицу Шевченко, но это не означает, что надо всех по всему городу под одну гребенку стричь. Мы выезжали на Майлина, смотрели. Объект Дощановой никому не мешает. Там вот недалеко шашлычный павильон стоит. К нему вопросов нет? У акимата разный подход? Обратимся, чтобы прокуратура города провела анализ действий госорганов. Сигналы о необоснованности отказов в продлении срока аренды в Костанае идут. Не только по торговым точкам, но и по другим объектам. Почти всегда это носит острый социальный характер. Надо как-то мирно разрешить.

Совет по защите прав предпринимателей рекомендовал акимату попытаться разрешить проблему, не доводя дело до суда. Но на это есть всего неделя, в течение которой также станет известно и о результатах рассмотрения обращения ИП Дощановой в Адмиинистрацию президента, которое из столицы было направлено в областной департамент по регулированию земельных ресурсов.

Фото Галины КАТКОВОЙ



