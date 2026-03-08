Слабому полу сегодня место находится и на рыбалке. Но к этому хобби у каждой своя дорога и своя история. В нашей рубрике "Рыбацкий клуб" - специальный выпуск, посвященный Международному Женскому дню.

Такие уловы и рыбачкам по плечу / Фото автора

«Чем я хуже мужа?»

Марии Ивановне под 70. Она инженер по профессии, сейчас на пенсии. Рассказывает:

- К рыбалке пристрастилась, когда поняла, что у меня вдруг появилось много свободного времени. Дети подросли и улетели из гнезда, на работу по утрам отправляться не надо, сократились домашние заботы, встречи с друзьями стали редкими… Тоска… Из близких постоянно рядом только муж. Как и я, на пенсии, но вот только тоски нет у него и в помине. Дома бесконечно возится с удочками, палатками, лодками, санками… По 20 раз в день созванивается с соратниками по хобби: где клюет, как клюет, на что клюет… И тоскует только тогда, когда погода приковывает к дивану. Когда я ему сообщила, что хочу стать рыбачкой, не поверил, решил, что шучу. Но на рыбалку все-таки взял. Летом, в день моего 60-летия. Тогда я поймала первого в своей жизни карася и поняла, что с этого момента моя пенсионная жизнь станет другой. Так и произошло. Сегодня я рыбачка с десятилетним стажем. Лихо привязываю крючки и оснащаю удочки, запариваю перловку и даже могу пробурить лунку, если лед не слишком толстый. Летом люблю ловить карася, зимой - окуня и щуку. И теперь тоскую только тогда, когда рыбалке мешает погода.

Я слушала Марию Ивановну и соизмеряла ее путь к рыбалке со своим.

Моим первым уловом были пять живцового размера чебаков, пойманных на Тоболе. Тогда, в преддверии своего брака, мы с будущим мужем отправлялись не в кафешки и на дискотеки, а на рыбалку. До этих прогулок о рыбалке я даже понаслышке не знала. Хорошо помню день своего рыболовного крещения на тобольском берегу 17-го километра по рудненской автотрассе. В жаркий летний день, пока добирались туда автостопом на каком-то допотопном левом автобусе, вдруг хлынул ливень. Но рыбаки погоду не выбирают. Это была первая аксиома, которую я усвоила на пути в свою рыбацкую жизнь.

До берега Тобола мы кое-как добрались по напрочь расквашенной полевой дороге. Промокшей до нитки, мне вручили удочку, которую я с первого раза даже не смогла забросить, потому что махнула ею так, что крючком зацепилась за прибрежную траву. Было мокро и весело!

«Рыбалку я люблю с детства»

Олеся ШЕВЧЕНКО - совсем юная, всего год назад закончила педколледж. Романтичная, хрупкая, прямо-таки дюймовочка из сказки, но, представьте, уже рыбачка со стажем. А все потому, что для папы и мамы Олеси выбираться рыбачить всей семьей на водоем - давняя традиция.

Олеся Шевченко: «Поймать такую щучку? Легко!» /Фото из личного архива

Далее - от первого лица:

- С детства я люблю это тихое воссоединение с природой: стоять на берегу за городом и дышать свежим, немного влажным речным воздухом. Есть что-то медитативное во всем процессе рыболовства - успокаивающее, размеренное. Но стоит почувствовать, что клюет, и тут же приходит азарт. Время сразу начинает исчисляться секундами: кто же победит, сорвется ли рыба, успеешь ли ты подхватить ее сачком? Какая она там, под водой? Большая или маленькая - щука, окунь на тройнике спиннинга? Лещ, чебак, уклейка на крючке удочки? Немногие занятия способны подарить такой широкий спектр эмоций. Рыбалка требует недюжинного терпения, рассудительности, точности и серьезного умения все просчитывать. Ну и не стоит забывать, что у нее есть один весомый плюс - собственный улов всегда вкуснее магазинной рыбы.

Радость первой рыбалки /Фото из личного архива

Большую роль в моей любви к рыбалке сыграл мой дядя Толик. Вот он - настоящий рыбак, знающий такие тонкости о снастях, прикорме и повадках рыбы, что его можно слушать часами, даже если ты совсем не любитель. Он, словно охотник, только его добыча скрыта в подводном царстве.

Понятно, что забавных, а порой и поучительных историй множество в рыбацком мире, немало их и в моей жизни. Но чаще всего я вспоминаю один вечер из детства, который навсегда врезался в память, словно кадры из фильма.

В Житикаре есть озеро с загадочным названием Строитель. Сейчас оно почти полностью заросло травой, но раньше было нашим любимым местом. С виду небольшое, неприметное, но оно скрывает тайну: здесь водятся огромные карпы. Мне было около шести лет, когда взрослые решили взять меня с собой на природу, и все вместе мы поехали на рыбалку к Строителю.

Помню, к вечеру того дня вдруг потемнело, начал накрапывать дождь. Я лежала одна в палатке, которую с каждой минутой все сильнее трепал ветер, а внезапный холод пробирал до мурашек. Грянул гром, и мне стало по-настоящему страшно. Я приоткрыла вход в палатку, выглянула - и замерла. Передо мной будто ожила картина: на фоне ослепительной молнии был виден лишь темный, почти черный силуэт человека. Я поняла, что это мой дядя тянул согнувшуюся под тяжестью рыбы удочку, сражаясь с каким-то водным гигантом. И невозможно было понять, кто кого одолеет, это была настоящая схватка двух сильных существ, каждого в своей стихии: одного на земле, другого в воде. Еще секунда - вспышка молнии - и снова все поглощает тьма.

Когда дождь закончился, меня спящую отвезли домой, а проснувшись, в нашей ванной я обнаружила с трудом помещавшегося там восьмикилограммового карпа, которого дяде все же удалось победить. Так я увидела впервые в жизни настоящий рыбацкий трофей.

После этого моя страсть к рыбалке только укрепилась. Теперь ни одно лето я не могу представить без спокойного утра под пение птиц и треск крыльев перламутровой стрекозы, садящейся на качающийся поплавок.

Пусть у вас всегда клюет!

Догадываюсь, что в копилке рыбацких достижений Олеси уже множество щук, окуней, лещей… Но такого карпа, как тот из Строителя, наверняка пока нет. А это значит, что в ее жизни будет еще много дней рыбацкого счастья.

Да, рыбалка и для нашего слабого пола - это не просто хобби, а настоящая психология и философия жизни, где ценятся спокойствие, терпение и умение ждать. Для одних это желание разделить увлечение с мужчиной, показать, на что способна. Для других - способ отдыха на природе, для иных - настоящая страсть.

С праздником, дорогие рыбачки! Пусть у вас всегда клюет не только на водоемах, но и во всех делах! Пусть снасти не рвутся и не путаются, а улов удивляет даже вас самих! Пусть ваши рыбалки будут, как сказка: вода - тихая, небо - мирное, компания - душевная, а рыбка - на зависть всем соседям по берегу!

