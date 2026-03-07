«Актобе» и костанайский «Тобол» сыграли в матче первого тура Казахстанской Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz.

Встреча прошла на стадионе «Туркестан Арена», обслуживала ее судейская бригада во главе с Болатом Сариевым из Уральска, сообщает sports.kz.

Фото с сайта prosports.kz



Стартовые составы выглядели так:

«Актобе»: Заруцкий, Танжариков, Ордец, Ерланов, Досмагамбетов, Гарсия, Жуков, Топалов, Зелькович, Соса, Шушеначев;

«Тобол»: Бусурманов, Жагоров, Ндиайе, Кавнич, Марочкин, Асранкулов, Мякиш, Тагыберген, Марат, Хебай, Герра.

Номинальные хозяева сразу обозначили преимущество и на 24-й минуте Даниэль Соса замкнул прострел в штрафную - 1:0.

После этого Иван Ордец сыграл рукой в своей штрафной, однако Александр Заруцкий вытащил пенальти Луиса Герры.

А перед перерывом костанайцы остались в меньшинстве из-за удаления Максима Мякиша.

На старте второй половины Айдин Зелькович реализовал выход один на один - 2:0, Тимур Досмагамбетов отличился дальним ударом в нижний угол ворот - 3:0.

После чего в КПЛ дебютировал Луиш Нани.

Жаслан Жумашев сократил разрыв в счете - 3:1. А итог с передачи португальца подвел Иван Ордец — 4:1.

«Актобе» стартовал в новом сезоне уверенной победой над одним из фаворитов.

«Актобе» — «Тобол» 4:1 (1:0)

Голы: Соса 24 (1:0), Зелькович 46 (2:0), Досмагамбетов 68 (3:0), Жумашев 72 (3:1), Ордец 74 (4:1)

Нереализованный пенальти: Герра 32 (вратарь)

Удаление: Мякиш 39.