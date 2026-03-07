Туризм – отрасль, которая одной из первых реагирует на политические кризисы. Когда в мире звучат новости о военных конфликтах, это почти мгновенно отражается на решениях людей: лететь ли в отпуск или поменять направление, сообщает inbusiness.kz.

Турист, который начал сомневаться

За последние годы казахстанцы привыкли активно путешествовать. Самыми популярными направлениями остаются ОАЭ, Египет, Турция и Таиланд.

По данным департамента экономики и туризма Дубая, в 2025 году он снова поставил рекорд по иностранному турпотоку, приняв 19,6 млн туристов – на 5% больше, чем годом ранее. В декабре эмират впервые принял более 2 млн гостей за один месяц. Среди них немало казахстанцев.

По данным Пограничной службы КНБ РК, в 2024 году поток посетителей из пяти арабских стран увеличился на 62%. Турпоток из Омана вырос на 80% и превысил 15 тыс. человек. Из ОАЭ прибыло 14,7 тысячи человек (рост на 40% к предыдущему году), из Саудовской Аравии – более 9 тыс. туристов (рост на 47%).

Количество гостей из Катара увеличилось в 1,5 раза, а из Бахрейна – почти в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Это одно из самых стабильных и востребованных направлений: короткий перелет, круглогодичный сезон и развитая туристическая инфраструктура. Однако в условиях глобальной напряженности многие туристы начинают задавать себе простой вопрос: а безопасно ли сейчас лететь?

Потери туроператоров: сколько это может стоить рынку

Туристический рынок Казахстана довольно чувствителен к таким колебаниям. По оценкам участников отрасли, снижение спроса даже на 10-15% может означать потери десятков миллионов долларов для туроператоров, авиакомпаний и принимающих компаний. Впрочем, председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей не спешит называть цифры

"Ситуация, которая сейчас возникла, пока не завершена, поэтому говорить о потерях сложно. Могу лишь сказать, что именно этот регион является базовым для продаж туроператоров в период позднего зимнего – раннего весеннего направления. Много сил было положено, чтобы раскрутить данное направление в этот период, потому что в это время всегда осенью мало было туристов, которые летали по данному направлению. Сейчас все продажи остановлены и решается вопрос по дальнейшей судьбе тех людей, которые должны вернуться, и тех, кто собирался лететь. Как поступить с их бронированием. Все эти вопросы еще в процессе", – подытожила Инна Рей.

Но если даже взять в среднем, что небольшая турфима в регионе отправляет в сезон в ОАЭ по 20 человек и ценник идет от 1,5 млн тенге, то даже вернуть деньги тем, кто приобрел тур и не сможет вылететь, обойдется в копеечку. Для туроператоров это не просто цифры – это цепная реакция: сокращаются чартерные программы, уменьшается количество рейсов, падают продажи пакетных туров, часть компаний может временно приостановить работу с отдельными направлениями.

По данным МИД РК, на 6 марта из стран Ближнего Востока с начала войны эвакуировали более 3300 граждан Казахстана, выполнили 12 авиарейсов.

Куда могут перенаправить туристов

Когда популярные направления начинают вызывать опасения, туроператоры обычно ищут альтернативы. Для казахстанских путешественников такими вариантами могут стать: Вьетнам – активно развивающееся направление с прямыми рейсами, Малайзия и Индонезия (Бали) – экзотика, которая постепенно набирает популярность.

Другим бенефициаром может стать Китай (Хайнань) – пляжный отдых с относительно коротким перелетом; возможно, вернется Грузия, хотя в последний год туристы возвращались оттуда без восторга; Узбекистан – просто добраться и относительно недорого и Алтайский край (Россия), но там есть вопросы. Впрочем, некоторые туристы всерьез задумываются о необходимости в дальних перелетах: никто не знает, где завтра выстрелит, даже поезда в Таиланд вызывают вопрос.

Любой внешний кризис обычно приводит к росту интереса к путешествиям внутри страны. Казахстан в этом плане имеет серьезный потенциал: Алаколь, Балхаш, Бурабай, Кольсайские озера, Чарынский каньон. Если международные поездки сократятся, часть туристов действительно может выбрать внутренние направления. Однако эксперты отмечают важный момент: внутренний туризм сможет принять поток только при улучшении инфраструктуры — дорог, сервиса, отелей и транспортной доступности. Так, по информации и. о. председателя комитета индустрии туризма Нурбол Байжанов, озвученной на брифинге с СЦК, на том же Алаколе инфраструктура не поспевает за популярностью.

"В прошлом году мы там проводили инвентаризацию: отсутствует центральное водоснабжение, есть перебои с электричеством, в прошлом году аж 33 раза. Есть вопросы благоустройства пляжной зоны, отсутствие буйков, зонирования, элементарных туалетов", – отметил представитель ведомства.

История туристической индустрии показывает: любые кризисы – временные. После пандемии COVID-19 рынок восстановился довольно быстро, и спрос на путешествия снова вырос. Поэтому главная стратегия туроператоров сегодня – гибкость: быстро менять направления, предлагать альтернативы и работать с тревогами туристов.

Сами путешественники, несмотря на новости и мировые события, все равно продолжают мечтать о море, солнце и новых впечатлениях. Потому многие туристы готовы паковать чемоданы и ехать в пустынный оазис, лишь бы выпустили. Кстати, до 16 марта туры в ОАЭ отменены, а дальше будет видно.