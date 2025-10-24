Сделают ли мост на вокзале Костаная доступным для инвалидов? Публикацию "НГ" прокомментировали в филиале КТЖ
Андрей СКИБА
Пешеходный мост построен в 1962 году по типовому проекту, не предусматривающему элементов для обеспечения доступа маломобильных граждан, пояснили "НГ" в пресс-службе филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети».
- Внесение подобных изменений повлечёт за собой увеличение нагрузок на конструктивные элементы сооружения, что может повлиять на его надёжность и безопасность при эксплуатации, - сообщвется в комментарии.
Мост, соединяющий район железнодорожного вокзала с улицей Камшат Доненбаевой, должны были адатировать для маломобильных пешеходов до 1 сентября 2025 года. Такое предписание филиалу АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Костанайское отделение магистральной сети» направил департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Костанайской области. Отчет об исполнении не получил. Поэтому планирует провести проверку по этому факту.
Корреспондент "НГ" спросил - намерено ли АО «НК «ҚТЖ» оспорить результаты этой проверки, которая наверняка вновь выявыить нарушение законодательства РК. В филиале на этот вопрос не ответили, но подчеркнули:
- Будет проработан вопрос совершенствования условий и альтернативного варианта пользования пешеходного моста для маломобильных групп населения.
Как именно это будет сделано, пока неизвестно.
На проблему недоступности моста в прошлом году обратила внимание жительница Костаная Виктория Гончаренко, направив официальное обращение в уполномоченные органы. После проверки филиал КТЖ был оштрафован и получил предписание об устранении нарушения.
Фото Олега ПАКА
