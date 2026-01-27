Противостояние клубов «Горняк» и «Алматы» стало одним из важных на втором этапе регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026.

С шайбой нападающий «Горняка» Евгений Степанов / Фото pro.ligasy.kz

Команды, находясь на соседних строчках турнирной таблицы, ведут борьбу за улучшение позиции в зоне плей-офф. Перед третьей очной серией «Горняк» с 38 очками после 42 игр располагался на седьмом месте, а преследующий его «Алматы», отставая на 3 очка и проведя на две игры меньше, шел восьмым.

На старте первого этапа команды поделили очки в южной столице, где первый матч выиграл «Алматы» - 2:0, а во втором «Горняк» взял реванш - 4:1. Упорным выдалось противостояние в Рудном, где хозяева также уступили в первой встрече, но уже в овертайме - 4:5 ОТ, а во второй снова взяли реванш и на этот раз за пределами основного времени - 4:3 ОТ.

В первом матче третьего противостояния, прошедшем на льду «Горняк арены», хозяева был активны с первых минут, более чем вдвое перебросав алматинцев в первом периоде. При этом один из бросков принес результат. На 14-й минуте свою первую шайбу за «Горняк» забросил нападающий Кирилл Канкин, воспользовавшийся передачами своих партнеров по звену Максима Мозжерина и Дмитрия Пархоменко. А вратарь рудничан Владислав Нурек отразил до перерыва пять бросков гостей.

Во втором периоде хозяева упрочили свое преимущество, дважды на 33-й минуте поразив ворота «Алматы». Вначале это сделал лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин, которому ассистировал идущий вторым в этом списке Оскар Юлбарисов, а менее чем через 30 секунд огорчил вратаря «Алматы» Максима Клоберданца защитник хозяев Сергей Лазарев при поддержке Руслана Утебаева и Александра Куршука.

Защитник «Горняка» Данил Базько за воротами гостей в окружении трех игроков «Алматы» / Фото pro.ligasy.kz

Правда, уже через две минуты оставшийся в меньшинстве после удаления за задержку соперника Егора Шимина «Горняк» пропустил ответную шайбу, автором которой стал нападающий алматинцев Юрий Андрусенко.

В заключительном игровом отрезке команды дважды играли в формате «четыре на четыре», и во втором эпизоде, когда на скамейке штрафников за подножку оказался Юлбарисов, нападающий алматинского клуба Муса Гусейнов, оказавшись на 55-й минуте перед воротами хозяев без присмотра, сократил разрыв в счете до минимума.

Но не прошло и двух минут, как Евгений Степанов после передачи Юлбарисова, вновь довел разницу в счете до двух шайб. А на 58-й минуте точку в матче поставил Гурин. В роли ассистентов выступили все тот же Юлбарисов и Александр Катков. И «Горняк» победил со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

Передачу перед воротами гостей делает лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин / Фото pro.ligasy.kz

Второй матч начали очень активно уже алматинские хоккеисты, нанеся в первом периоде по воротам «Горняка» 16 бросков, но с ними успешно справился Нурек. А вот один из семи бросков хозяев принес результат - на 17-й минуте, когда рудничане играли в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Рязанова за задержку соперника, Руслан Утебаев открыл счет после передач Александра Куршука и Данилы Платонова. И, как и в матче накануне, команды ушли на первый перерыв с минимальным преимуществом «Горняка».

С той же активностью гостей и с тем же количеством бросков у обеих команд прошел второй игровой отрезок, на второй минуте которого нападающий алматинцев Диас Атаханов сравнял счет. Но уже менее чем через минуту «Горняк» вновь вышел вперед усилиями своего нападающего Павла Анисимова, которому помог отличиться Султанбек Рахимов. После середины периода хозяева остались в меньшинстве - за задержку соперника был удален Илья Горожанинов. И нападающий «Алматы» Егор Анисимов наказал рудничан, во второй раз сравняв счет - 2:2.

Но и на второй перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Горняка», которое принес ему точный бросок на 37-й минуте Дмитрия Пархоменко, а баллы за результативность записали на свои счета Максим Мозжерин и Горожанинов.

В третьем периоде хозяева наконец перехватили инициативу, и на третьей минуте заключительного игрового отрезка Александр Куршук сделал счет 4:2 после передач Евгения Степанова и Валерия Гурина. На 50-й минуте вновь отличился Куршук, реализовавший большинство. А оформить дубль ему помогли Гурин и Степанов.

На вбрасывании капитан «Горняка» Оскар Юлбарисов и помощник капитана «Алматы» Диас Атаханов / Фото pro.ligasy.kz

Насыщенной на события получилась концовка матча. Через полминуты после того, как на 58-й минуте нападающий «Алматы» Стас Петросян забил третью ответную шайбу, гости заменили защищавшего в этот день вратаря Никиту Эрштейна на шестого полевого игрока. Но за полторы минуты до финальной сирены Степанов после передачи Юлбарисова сумел поразить пустые ворота гостей - 6:3. Тут же «Алматы» был наказан двухминутным штрафом за неспортивное поведение одного из игроков, и Эрштейн занял свое место в воротах. А игравший в большинстве «Горняк» на последней минуте встречи увеличил счет усилиями тех же Степанова и Юлбарисова. Но на этот раз второй - забрасывал, а первый - ассистировал.

Итог встречи - 7:3 (1:0, 2:2, 4:2) в пользу «Горняка», оторвавшегося от «Алматы» на семь очков.

Теперь рудненский клуб 28 и 29 января продолжит домашнюю серию с петропавловским «Кулагером», занимающим пятую строчку в турнирной таблице.