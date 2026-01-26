Перед заключительным на этом сборе товарищеским матчем стало известно, что состав «Тобола» официально покинул еще один игрок - Ахмед Эль-Мессауди, у которого истек срок трудового договора.

Стартовый состав «Тобола» на матч со «Славией» / Фото instagram.com/fctobol

Марокканский полузащитник провел за костанайский клуб в общей сложности 59 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15-ю голами и 14-ю результативными передачами. В составе «Тобола» он стал обладателем Кубка РК, Суперкубка РК и бронзовым призером чемпионата Казахстана.

Состав «Тобола» официально пополнил на правах свободного агента 29-летний нападающий из Венесуэлы Луис Герра, чья трансферная стоимость, по данным сайта transfermarkt.world, оценивается в 900 тыс. евро.

Венесуэльский нападающий Луис Герра прибыл в расположение клуба / Фото instagram.com/fctobol

Герра является воспитанником венесуэльского клуба «Минерос» (Гуаяна), в котором начал свою профессиональную карьеру, пройдя путь от юношеских команд до основного состава. Большую часть карьеры он провел в Венесуэле, где выступал за такие команды, как «Депортиво Тачира», «Монагас», «Арагуа» и «Карабобо». В 2020 году Герра перебрался в чемпионат Чили и играл за клубы «Антофагаста» и «Монагас». А в прошлом сезоне он выступал за клуб «Депортес Лимаче». Всего за карьеру Герра сыграл в 236 матчах, в которых забил 45 мячей и отдал 38 голевых передач.

Также перед контрольным матчем стало известно, что продлил контракт с костанайским клубом французский защитник Пап-Альюн Ндиайе, выступающий за «Тобол» с 2024 года.

Французский защитник Пап-Альюн Ндиайе продлил контракт с «Тоболом» / Фото instagram.com/fctobol

А третьим соперником «Тобола» на сборах стал клуб «Славия» из Софии, располагающийся на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

В стартовом составе костанайцев на поле вышли Султан Бусурманов, Марко Вукчевич, Неманья Цавнич, Аманжол Бакытжанов, Иван Пивоваров, Александр Марочкин, Данияр Усенов, Асхат Тагыберген (капитан команды), Даурен Жумат, Дамир Марат и Александр Зуев. Во втором тайме и по его ходу состав команды претерпел изменения, а капитанская повязка перешла к Жаслану Жумашеву.

Автор голевой передачи Александр Зуев / Фото instagram.com/fctobol

Матч получился боевым, а его судьбу решил единственный мяч, который отправил на 35-й минуте в ворота болгарского клуба Марат, в касание замкнувший передачу с правого края Зуева.

Тренировочные будни «Тобола» / Фото instagram.com/fctobol

Первый УТС завершится 27 января.



