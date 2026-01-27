Первыми соревнованиями года для представителей гандбола Костанайской области стал международный турнир в Москве среди команд девушек до 17 лет (2010-2011 г.р.).

Гандболистки ДЮСШ №1 имени К.Оспанова - бронзовые призеры международного турнира / Фото instagram.com/handball.kst

Турнир, прошедший в спортивном клубе «Линия спорт», был посвящен памяти тренеров спортивной школы олимпийского резерва «Вешняки» Владимира Козыря, Вадима Муратова, заслуженного тренера России Сергея Никитина и заслуженного тренера России Артура Ратианидзе. Участие в нем приняли шесть команд девушек из трех стран: России, Беларуси и Казахстана.

Нашу республику представляла команда, составленная из воспитанниц Костанайской детско-юношеской спортивной школы № 1 имени Кадырбека Оспанова, соперниками которой стали белорусская команда Республиканского государственного училища олимпийского резерва (РГУОР) из Минска, сборная «Спортивной школы олимпийского резерва № 9 имени Владимира Колеко» из Ярославля, команда «Спортивной школы №13» из Ростова-на-Дону и две команды организаторов турнира: Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Московская гандбольная академия».

Эмоции от успешного выступления в первом турнире года зашкаливали / Фото instagram.com/handball.kst

Команды провели однокруговой турнир, на старте которого подопечные заслуженного тренера РК Веры Андрейчик в упорной борьбе уступили белорусским гандболисткам - 25:27. Во втором поединке костанайская команда выиграла у ярославской «СШОР № 9» - 24:19. А в третьем матче потерпела поражение от хозяек турнира «Московской гандбольной академии-1» - 20:28. Затем костанайские девушки одержали две подряд уверенные победы над «СШ № 13» со счетом 27:15 и «Московской гандбольной академией-2» - 28:23.

Набрав в итоге 6 очков, команда ДЮСШ № 1 имени К.Оспанова заняла третье место вслед за командами «Московская гандбольная академия-1» и РГУОР (Минск), в активе которых по 9 очков.

Анжелика Орловская была одной из лучших в команде / Фото vk.com/moscow_handball_academy

В числе лучших игроков турнира в своих командах организаторы отметили Анжелику Орловскую. А лучшим игроком турнира (MVP) была признана Ольга Курьерова. Обе спортсменки являются ученицами Костанайской общеобразовательной школы № 4.

Ольга Курьерова признана лучшим игроком турнира / Фото vk.com/moscow_handball_academy