Ограничить свободу слова и свободу мирных собраний в новой Конституции Казахстана предложили на втором заседании Конституционного совета, сообщает КазТАГ.

«Вводится дополнительное конституционное ограничение – свобода слова не должна посягать на честь и достоинство других лиц, систему духовно-нравственных ценностей общества, общественный порядок, а также расширяется перечень запретов на пропаганду и подстрекательство к насилию, войне и розни. Запрет цензуры охраняется как самостоятельная гарантия», - сказала депутат Снежана Имашева, зачитывая предлагаемые поправки в рамках конституционной реформы.

Кроме того, обсуждается расширение списка оснований для отказа в организации мирных митингов.

«В статье о праве граждан на мирные собрания тоже предлагаются уточнения. Расширяются основания, по которым пользование этим правом может быть ограничено законом. В перечне целей добавляется: защита основ конституционного строя, обеспечение национальной безопасности и система духовно-нравственных ценностей общества», - сообщила Имашева.

При этом депутат считает, что это изменение направлено на усиление правовой определенности при балансировании свободы собраний с общественными и государственными интересами.

В то же время предлагается уточнить нормы Конституции так, чтобы она защищала не только достоинство человека, но и его честь – доброе имя и общественную репутацию.

«Добавление слов «охраняются законом» делает смысл этой нормы более практичным. Это не просто принцип, а уже обязанность государства обеспечить понятные правила и эффективную защиту человека, человеческого достоинства и чести», - отметила депутат.

Источник фото: pixabay.com