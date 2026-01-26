В Китае, в городе Цитайхэ (провинция Хэйлунцзян), под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли крупные международные соревнования по шорт-треку среди юных спортсменов, основной целью которых было развитие взаимодействия в области зимних видов спорта.

Один из забегов с участием казахстанских спортсменов в Демонстрационной зоне зимних видов спорта в китайском Цитайхэ / Фото russian.people.com.cn

В них приняли участие 320 атлетов из десяти стран, в числе которых Китай, Казахстан, Россия, Индия и Беларусь. В составе юношеской сборной Казахстана впервые выступала 15-летняя Алина Галечина из Рудного, тренирующаяся под руководством Анатолия Галечина.

Алина Галечина с представителями сборной республики Галымом Гасановым и Мадыгали Карсабековым / Фото instagram.com/federation_shorttrack07

Юная рудничанка в своем дебютном международном старте завоевала три награды: одну серебряную и две бронзовые.

В личных соревнованиях Алина стала бронзовым призером в забегах на дистанцию 1 500 м среди девушек среднего возраста. А в составах казахстанских команд - серебряным призером в женской эстафете на 3000 м и обладательницей еще одной бронзы в смешанной эстафете.

Юношеская сборная Казахстана по шорт-треку - призер соревнований в смешанной эстафете / Фото instagram.com/federation_shorttrack07

В активе сборной Казахстана есть еще одна серебряная медаль, завоеванная юношами в эстафете на 5 000 м.

Кроме того, стало известно, что две спортсменки Костанайской области - мастера спорта международного класса по шорт-треку из Рудного Полина Омельчук (тренер Илья Коробейников) и Анастасия Галечина (тренер Анатолий Галечин) - по результатам выступления в этапах Кубка мира среди юниоров включены в состав сборной Казахстана для участия в чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 29 января по 1 февраля в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).