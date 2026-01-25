Народный Совет станет высшим консультативным органом, представляющим интересы народа. Об этом сообщил помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, передаёт Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: Telegram-канал Конституционного суда

"Касательно Халық Кеңесі – Народного Совета. В целях закрепления в Конституции статуса Халық Кеңесі – Народного Совета — предлагается предусмотреть в ней отдельный раздел. Во-первых, закрепить нормы, что Халық Кеңесі – Народный Совет – это высший консультативный орган, представляющий интересы народа страны. Предусмотреть, что состав будет формироваться Главой государства из числа граждан страны", — сказал Ержан Жиенбаев.

Он также отметил, что также следует регламентировать основные полномочия Халық Кеңесі – Народного Совета — по разработке предложений и рекомендаций по:

основным направлениям внутренней политики государства;

укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности;

продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.

"Кроме того, Президентом озвучено, что Халық Кеңесі — Народный Совет — должен получить право законодательной инициативы, что требует соответствующего закрепления в Конституции. Вопросы порядка образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Халық Кеңесі – Народного Совета — будут определены отдельным конституционным законом", — сказал Жиенбаев.

Ожидается, что высшим органом Халық Кеңесі – Народного Совета — будет сессия, созываемая не реже одного раза в год.

"Таким образом, Халық Кеңесі – Народный Совет, как Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай, — не будет постоянно действующим органом", — добавил он.

Также в ходе заседания Ержан Жиенбаев остановился на конституционных изменениях, касающихся полномочий вице-президента. По его словам, назначение вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.