Правительство проверило, как тратили бюджетные деньги на поддержку сельского хозяйства, и нашло нарушения почти на 300 миллиардов тенге. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на совещании у премьер-министра Олжаса Бектенова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото:depositphotos.com

По данным аудита, в 2023–2024 годах на господдержку агропромышленного комплекса выделили около 1,2 триллиона тенге. При этом, как отметил глава Минфина, часть средств расходовалась без заметного эффекта для экономики и населения. Из общей суммы выявленных нарушений прямые потери бюджета составили 32 миллиарда тенге.

Проверка выявила несколько схем и системных проблем. Так, в субсидировании аграриев нашли "теневые схемы" на 5,5 миллиарда тенге. В 11 регионах зафиксировали случаи, когда один и тот же крупный рогатый скот фиктивно продавали по кругу между получателями субсидий — на 808,1 миллиона тенге.

Также нарушения выявили по инвестиционным проектам, которые финансировались через бюджетные кредиты. Сумма — 13,3 миллиарда тенге. По данным Минфина, в некоторых случаях скот и оборудование либо не поставлялись вообще, либо поставлялись в меньшем объеме, а отдельные строительные работы оплатили на бумаге, но фактически их не сделали.

Отдельно Минфин указал на нарушения при выдаче микрокредитов. По словам Такиева, 25 заемщиков с просроченной задолженностью и действующими арестами получили кредиты на 177,7 миллиона тенге, хотя их долг составлял 45,8 миллиона тенге.

Также проблемы нашли в программе финансирования полевых и уборочных работ. При ежегодном объеме около 140 миллиардов тенге и охвате 3,2 тысячи заемщиков проверка показала низкую эффективность. В Минфине отметили, что Аграрная кредитная корпорация не обеспечивает заявленное покрытие до 70 процентов расходов фермеров: деньги распределяются на большое число получателей маленькими суммами, из-за чего полный цикл работ часто закрыть невозможно.

После аудита премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за расходованием средств. В числе мер:

внедрить единый цифровой мониторинг с интеграцией систем Минфина, Минсельхоза и акиматов;

пересмотреть субсидии, привязав их к реальному выпуску продукции, а не "бумажным" показателям;

ввести контроль, который будет блокировать продажу субсидированного скота до выполнения условий господдержки;

проводить обязательную госэкспертизу строительно-монтажных работ по проектам, которые идут за счет госзаймов.

Материалы по конкретным фактам нарушений, как сообщили в правительстве, передают в правоохранительные органы.