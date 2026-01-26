О сбоях в работе радио и телевидения предупредили казахстанцев
26 января 2026, 12:33 | Общество
В АО "Казтелерадио" предупредили телезрителей и радиослушателей Казахстана о запланированных на среду, 28 января, профилактических работах, передает Informburo.kz.
Фото Depositphotos.com
Они пройдут с 3.00 до 17.00.
"Планово-профилактические работы запланированы с закрытием сервисов на технических средствах национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных", – говорится в сообщении.
Также возможны временные сбои спутникового телевидения OTAU TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания.
Последние новости
26.01.26 15:27 Юная спортсменка из Костанайской области успешно дебютировала на международном уровне в соревнованиях по шорт-треку
26.01.26 14:30 Отлов бродячих животных в Костанае теперь будет контролировать акимат города. Что изменится?
26.01.26 13:18 Смогут ли мошенники использовать биометрию лиц школьников, ответили в департаменте полиции Костанайской области
26.01.26 11:08 Поезд пришлось экстренно остановить из-за вышедших на пути школьников в Костанайской области. Суд наказал мать
25.01.26 16:17 Амиржан КОСАНОВ: Не священное писание
25.01.26 13:15 «И с металлом дружит, и со снегом!» - Автор ледяного коня из Костанайской области рассказал об увлечении, которое его прославило
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.