В школах Костаная ради безопасности внедряют пропуска по биометрии. Однако есть опасения, что персональные данные от частных компаний утекут в чужие руки. Вы бы поддержали установку биометрии? Да. Наверняка власти подумали о цифровой безопасности и не допустят утечек.

Скорее да. Мои фотографии и ИИН все равно утекают в Сеть из других баз данных.

Скорее нет. Школа - не банк и не пункт на границе, чтобы туда ходить по Face ID.

Нет. Это не игрушки, рано или поздно этим воспользуются мошенники.

