О сбоях в работе радио и телевидения предупредили казахстанцев

26 января 2026, 12:33 |  Общество

В АО "Казтелерадио" предупредили телезрителей и радиослушателей Казахстана о запланированных на среду, 28 января, профилактических работах, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Они пройдут с 3.00 до 17.00.

"Планово-профилактические работы запланированы с закрытием сервисов на технических средствах национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных", – говорится в сообщении.

Также возможны временные сбои спутникового телевидения OTAU TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания.