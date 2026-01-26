Еврокомиссия предупредила об угрозе взлома всех паролей из-за развития суперкомпьютеров, передает Informburo.kz со ссылкой на Bild. Под удар могут попасть пароли, мессенджеры, банковские данные и конфиденциальная информация госструктур.

Фото Pixabay.com

Как следует из письма еврокомиссара по технологическому суверенитету и безопасности данных Хенны Вирккунен, направленного депутату Европарламента Морицу Кернеру, существующие системы защиты могут перестать работать уже примерно через четыре года.

Основную угрозу, по оценке ЕС, представляют квантовые компьютеры, способные взламывать современные системы шифрования с открытым ключом. В результате под угрозой могут оказаться даже сложные пароли, используемые для защиты личной переписки, банковских операций, корпоративных данных и информационных систем государственных органов.

В Еврокомиссии отмечают, что единственным эффективным ответом на эту угрозу считается внедрение постквантовой криптографии. В дорожной карте ЕС рекомендуется к 2030 году перевести критически важные системы на новые методы шифрования, устойчивые к возможностям квантовых вычислений. При этом окончательное решение о сроках и масштабах перехода остаётся за государствами-членами.







