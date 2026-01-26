В новой Конституции необходимо усилить понятия семьи и брака, четко закрепив их как ценность, основанную исключительно на союзе мужчины и женщины, равенстве, добровольности и взаимной ответственности. С таким предложением выступил депутат Мажилиса Парламента Елнур Бейсенбаев на первом заседании Комиссии по конституционной реформе, передаёт Tengrinews.kz.

Фото: Telegram-канал Конституционного Суда

По словам депутата, Конституция - это не просто совокупность правовых норм и статей. Это документ, отвечающий на главный вопрос: "Кто мы как народ и каким видим будущее нашей страны?". Поэтому, по его мнению, обсуждение темы семьи при обновлении Конституции равнозначно разговору о будущем Казахстана.

"Считаю необходимым укрепить в нашем главном документе - Конституции - такие священные понятия, как семья и брак. Пришло время четко определить роль мужчины и женщины, их ответственность и взаимоотношения", — сказал Елнур Бейсенбаев.

Он также напомнил, что в действующей Конституции предусмотрены гарантии защиты семьи, матери и ребенка.

"Однако в ней отсутствует самое важное - четкое определение брака. Между тем сегодня в мире размытость базовых понятий приводит не только к ослаблению института семьи, но и к утрате обществом моральных ориентиров. Международная практика показывает, что государства развиваются по-разному, но большинство из них глубоко осознаёт стратегическое значение семьи. Во многих странах в конституциях чётко определены понятия семьи и брака как союза мужчины и женщины. Даже при различных системах управления семья рассматривается не как второстепенный вопрос, а как фундамент общества", — сказал депутат Мажилиса.

В этой связи, отметил депутат, предложено закрепить в Основном законе норму о том, что брак — это исключительно союз мужчины и женщины, который даёт будущее детям и государству.



"Основа любого государства - человек. А нетрадиционные явления противоречат человеческой природе. Здесь мы должны быть консерваторами в самом лучшем смысле этого слова - защитниками традиций, человеческой природы и того, что сформировано историей. Поэтому в Конституции Казахстана должны найти отражение нормы, обеспечивающие демографию, преемственность поколений и сохранение национальных традиций", - подчеркнул Елнур Бейсенбаев.