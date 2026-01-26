Дело рассматривали по статье об неисполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 ст. 127 КоАП РК). Суд посчитал, что гражданка Р. не обучала своего 15-летнего сына правилам безопасного поведения в быту и общественных местах, а также не формировала у него моральные и нравственные ценности.

- В результате несовершеннолетний Р. 9 января 2026 года совместно с другими детьми вышел на железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте, - сообщает пресс-служба областного суда. - Данные действия вынудили пассажирский поезд сообщением «Костанай – Алматы» применить экстренное торможение, что создавало реальную угрозу безопасности движения и могло повлечь тяжкие последствия, включая крушение поезда.

Постановлением суда Р. - мать несовершеннолетнего - признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначили штраф в размере 43 250 тенге.