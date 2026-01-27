В Национальном банке Казахстана разъяснили норму об ограничении на снятие наличных со счетов. Новые правила заработали с 1 января, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Что произошло

Новые правила распространяются на предпринимателей: юридические лица и ИП, кроме тех, кто официально освобождён от ограничений на снятие наличных (перечень отдельно определяет Нацбанк).

Что говорят в Нацбанке

После того как правила вступили в силу, мы обратились за разъяснением в Национальный банк. Там сообщили, что они уже действовали, но были переутверждены, так как 1 января заработал новый Налоговый кодекс. При этом лимиты на снятие наличных для предпринимателей не изменились. В Нацбанке лишь подчеркнули, что они установлены другим документом и действуют с 2020 года:

20 миллионов тенге — для малого бизнеса;

— для малого бизнеса; 120 миллионов тенге — для среднего бизнеса;

— для среднего бизнеса; 150 миллионов тенге — для крупного бизнеса.

Правила регулируют порядок снятия наличных предпринимателями сверх этих лимитов.

"По инициативе Минфина, в частности Комитета государственных доходов, в отчётность банков добавлена графа 32. В ней банки указывают назначение наличных, снятых сверх лимитов. Ранее предприниматели уже предоставляли документы, подтверждающие цель, но из-за отсутствия такой графы банки не отражали эти данные", — пояснили в Нацбанке в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

В Нацбанке добавили, что графу "цель" предприниматели заполняют, только если сумма превышает установленный лимит. Например, если у вас есть магазин и вы хотите снять больше 120 миллионов одномоментно (средний бизнес), то должны объяснить для чего.

Как это работает с банкоматами?

По данным Нацбанка, через банкоматы бизнес может снимать наличные в пределах лимита без указания цели.

Если сумма сверх лимита, то банк блокирует такие операции. В этом случае предприниматель должен обратиться в банк, предоставить документы, подтверждающие цель снятия, и согласиться на передачу данных в Комитет госдоходов (КГД).

Правила не распространяются на физических лиц.

Какие документы нужны для снятия наличных?

В пределах лимита — предприниматель подаёт в банк заявку на снятие.

Сверх лимита — дополнительно нужно предоставить документы, подтверждающие цель снятия, и согласие на передачу данных в КГД.

Напомним: в прошлом году в Нацбанке объясняли, что формально предприниматели не смогут обжаловать отказ на снятие наличных сверх лимита. Процедура апелляции в правилах не предусмотрена. Но можно подать документы повторно или обратиться в другой банк.