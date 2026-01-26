Сегодня, 26 января, на аппаратном совещании в акимате городе, отвечая на вопросы "НГ", чиновники пояснили, что собственник - физлицо, и его только предупредили потому что по закону при первом таком нарушении положено только предупреждение, а не штраф.





- Говорили, что был взрыв, но такого не было, - пояснил начальник УЧС Костаная Аслан МАХМУТОВ. - По прибытии на место вызова увидели, что стена упала и из-за этого соседи услышали грохот и подумали, что это взрыв. Собственник проводил демонтажные работы там, что и стало причиной пожара.





Фото из архива "НГ"



Руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА пояснила, что собственник объекта разрешение на демонтажные работы не получал.





- Соответственно надо разбираться, если у вас разрешение не брали, - ответил ей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Кто этим должен заниматься? ГАСК? Вы должны тогда среагировать. Вместе отработайте. Вопрос правильный поднимают.

Напомним, ранее жители города сообщили о якобы произошедшем взрыве в районе дома №159 по улице Тәуелсіздік. В пресс-службе ДЧС Костанайской области пояснили, что по улице Урицкого произошло возгорание в отдельно стоящем заброшенном здании.



Фото автора