Пожар в заброшенном здании по улице Урицкого произошёл во время самовольных демонтажных работ, проводившихся без разрешительных документов. Владельца объекта только предупредили, а не штрафовали. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

По информации ведомства, здание, в котором произошло возгорание, находится в частной собственности, однако собственник не получал разрешений ни на демонтаж, ни на реконструкцию объекта.

- В ходе самовольных демонтажных работ произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет, - сообщили в акимате. - По факту происшествия УЧС Костаная собственник привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 410 КоАП РК («Нарушение требований пожарной безопасности»).

В пресс-службе пояснили, что владельцу вынесли предупреждение, так как для физических лиц санкции по указанной статье предусматривают либо предупреждение, либо штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге - «НГ»).

Сейчас на месте по адресу ул. Урицкого, 6, где в советское время размещался единственный в городе магазин автозапчастей "Тулпар", идут демонтажные работы - территория огорожена забором из профлиста, стоит экскаватор, туда-сюда ездят "Шахманы".

Уже в наши дни в здании необычной архитектурной формы, напоминающем средневековый амбар, располагались рестораны и бары. Один из них так и назывался - Ambar (American Bar).

Ранее жители города сообщили о якобы произошедшем взрыве в районе дома №159 по улице Тәуелсіздік. В пресс-службе ДЧС Костанайской области пояснили, что по улице Урицкого произошло возгорание в отдельно стоящем заброшенном здании.

