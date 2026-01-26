По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 января, днём на юге области ожидаются снег, низовая метель, на западе, севере и юге - туман. В среду, 28 января, небольшой снег с низовой метелью и туман прогнозируются на западе и севере.

В Костанае в ближайшие двое суток переменная облачность без осадков.

- Во вторник ночью будет 30-36, на юге 20-25 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем термометры покажут -20…-25 °С, на юге -15 °С. В ночь на среду столбики термометров опустятся до отметок -25…-30 °С, на юге до -15…-20 °С. Днём ожидаем -10…-15 °С.

В Костанае показатели температуры будут следующими. Во вторник: ночью -30…-32 °С, днём -21…-23 °С. В среду: ночью -25…-30 °С, днём -11…-13 °С.

Во вторник ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В среду ветер будет юго-западным скоростью 9-14 м/с, на западе и севере области прогнозируются усиления до 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать 23 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ