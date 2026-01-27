Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании 26 января резко раскритиковал застройщиков, которые не предусматривают достаточное количество парковочных мест при строительстве новых жилых комплексов, особенно в черте города. В качестве примера привёл 19-этажный ЖК «Васильевский», который строит ТОО «Елена Д».

ЖК "Васильевский" (слева)/Фото из архива "НГ"

- Мы не раз с вами говорили, что нужно давать разрешение тем, кто будет строить с паркингами. У нас в черте города проблема номер один сейчас - это парковочные места, - обратился аким к руководителю отдела архитектуры и градостроительства Гулсаре Курмангалиевой. - Я не знаю, дорого это или нет, но надо прямо вводить это.

Как отметил Жундубаев, при точечной застройке в центре города наличие паркингов должно стать обязательным условием.

- Понятно, что если строиться в Кунае, Береке, там ещё можно, там всё предусмотрено. А в черте города, где точечная застройка, там обязательно должны быть паркинги, - подчеркнул он.

Аким отдельно остановился на ситуации с застройщиком ТОО «Елена Д».

- Он зашёл с одним проектом, а пришёл к 19-этажному дому как-то. Трёхэтажный дом выкупил, возмущался, - отметил Марат Жундубаев. - По сути, мы его заставили - другого выхода не было. В одной квартире - по две машины на самом деле. Он должен был сделать парковочные места.

При этом, по словам главы города, из-за ошибок на стадии согласования проекта теперь возникает риск дополнительных расходов из бюджета.

Марат Жундубаев на собрании с жильцами соседного с ЖК "Васильевский" жилого дома. Декабрь, 2025 года / Фото из архива "НГ"

- Когда этот дом будет заселён, мы будем вынуждены за счёт бюджета делать карман для парковки автомобилей, для высадки людей, - пояснил он и вновь обратился к Курмангалиевой. - Это вы не доглядели в самом начале, в 2022 году, когда ему утвердили и дали АПЗ. Теперь нам приходится выравнивать всю эту ситуацию.

Он также указал, что подобные проекты провоцируют конфликты между жителями соседних домов и застройщиками.

- У нас теперь люди возмущаются, у соседнего дома есть претензии по территории. И нам приходится вмешиваться и всё это регулировать. - сказал аким. - Мы сами проблему создаём, а потом начинаем вместе её решать.

Отдельно высказался о практике строительства гаражей рядом с новыми домами в центральной части города.

- У нас застройщики строят гаражи возле себя. Говорим, говорим - бесполезно! Доиграются! - возмутился он. - Строят дом элитный - 5–6 этажей - и сразу эти гаражи. Вы зачем центр города превращаете… в непонятно что?!

По мнению главы города, застройку многоэтажными домами необходимо активнее переносить на новые территории, где уже подведены инженерные коммуникации.

- Это же и про пожарную безопасность - высокие дома. Вообще нам надо застройку выводить на новые территории - где мы коммуникации построили, - подытожил Марат Жундубаев. - Надо начинать там строить, а не просто давать квадраты в центре и всё это утверждать.

Фото автора