Начальника производственного участка Кушмурунской дистанции пути филиала АО «НК «КТЖ» обвиняли в растрате вверенного чужого имущества, совершённого с использованием своего служебного положения (ст.189 ч.2 п.3 УК).

Иллюстративное фото из архива "НГ"

Мужчина присвоил и продал 40 железнодорожных накладок шестидырных марки Р-65, предназначенных для производственных нужд. Ущерб, причиненный филиалу АО «НК «КТЖ», оценили в 200 000 тенге.

В судебном заседании в районе Беимбета Майлина подсудимый полностью признал вину. Похищенное имущество изъяли и вернули КТЖ, ущерб возместили в полном объёме.

Представитель потерпевшего попросил не лишать подсудимого свободы, гражданский иск не заявил.

- С учётом признания вины, раскаяния, отсутствия отягчающих обстоятельств, возмещения ущерба, личности подсудимого, ранее не судимого и имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, а также мнения потерпевшей стороны суд пришёл к выводу о возможности назначения наказания, не связанного с лишением свободы, - сообщает пресс-служба областного суда. - Приговором суда подсудимому А. назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 2 года. В отношении осуждённого установлен пробационный контроль с возложением предусмотренных законом обязанностей.

Приговор еще не вступил в законную силу.