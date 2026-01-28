Речь идет о печально известной школе в мкр-не Кунай. Строительство школы ТОО «ПФК «Гренада» начало еще в 2021 году, но работы встали на этапе чистовой отделки в октябре 2022 года, так как к зданию не было подведено отопление.

Фото из архива

А в январе 2024 в недостроенном спортзале подломилась бетонная колонна и следом обвалилась кровля.

Чтобы устранить последствия обрушения и завершить работы управлению строительства Костанайской области требуется почти 267 млн тенге. И госорган-заказчик вознамерился взыскать их с «Гренады». Первую точку в этом деле недавно поставил Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области.

Ответчик, ТОО «ПКФ «Гренада», иск управления не признал. Представитель подрядчика ссылался на проведенные управлением экспертизы, в которых указано, что основной причиной обрушения железобетонной колонны в спортивном зале является «недопустимая перегрузка строительной фермы вследствие образования льда... Замерзание воды в патрубках и трубах привело к затоплению поверхности крыши в период оттепелей, а при понижении температуры - к закупорке в трубах льдом».

Подрядчик указывал, что такая ситуация сложилась из-за несвоевременно подведенного отопления, а не из-за качества использованной арматуры.

Однако представитель ТОО «Лидертехстрой», проводившего экспертизу, в суде пояснил, что авария произошла из-за того, что нижний пояс строительной фермы не был проварен.

«Ферма не выдержала нагрузки большого скопления снега и льда, упала вниз и потянула за собой колонну. Колонна к ригелям должна быть приварена. А там приварка отсутствовала. Хотя работа соответствует проекту, не соответствует ГОСТам. Возможно, если бы отопление было подключено, обрушение могло не произойти», - отмечается в постановлении, опубликованном в Судебном кабинете.

На процессе также выступил представитель ТОО «Промстройпроект». С этой компанией управление строительства уже заключило договор для проведения авторского надзора при завершении строительства школы. Представитель ТОО пояснил суду:

«Ранее проект был старый, типовой. В 2019 году сменилась методика расчета и разработки строительных конструкций. По новой методике несущие конструкции спортзала не несут нагрузку. Если бы заново проектировали по новой методике, несущие узлы не прошли бы госэкспертизу».

К слову, прокурор дал заключение для суда об отказе в иске.

Однако суд указал, что доводы ответчика не опровергают его договорную и профессиональную ответственность.

- Суд, рассмотрев дело, указал на положения договора, в соответствии с которыми подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ, применяемых материалов и соответствие строительства проектной документации и техническим требованиям, - сообщает пресс-служба облсуда. - Подрядчик также гарантировал надежность и безопасность конструкций, а кроме того, принял на себя обязательство возместить заказчику убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий договора. Суд отметил, что возможные неблагоприятные эксплуатационные или климатические факторы должны быть учтены подрядчиком на стадии проектирования и строительства, а их последствия не могут служить основанием для освобождения от ответственности за допущенные конструктивные дефекты.

В итоге суд удовлетворил иск управления строительства и постановил взыскать с ТОО «ПКФ «Гренада» 266,97 млн тенге.

Решение в суде первой инстанции приняли 23 декабря 2025 года. Согласно данным Судебного кабинета, 19 января 2026 года была подана апелляционная жалоба. Насколько известно «НГ», дело в областном суде еще не рассматривали.

