Про строительство школ рассказывали 17 сентября на брифинге в РСК. Особое внимание тем объектам, которые давно уже должны были начать работу. Это и о школах в Костанае, и в Рудном. И о уже прославившейся на всю страну Новонежинке.

В областном центре сразу два проблемных объекта: школы в новых микрорайонах Кунай и Береке.

- В 2021 году заключен подрядный договор с ТОО «Лидер-НК» на строительство школы в Береке на 980 мест, - сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостраительства акимата Костанайской области Дидар ТЛЕУБАЕВ. - Но в сентябре 2024 года договор с ними расторгнут за неисполнение обязательств. Решением суда подрядчик признан недобросовестным участником госзакупок. Для завершения строительства школы проведен новый конкурс, по итогу которого определен новый подрядчик - ТОО «СМТ и Компания» из Алматы. В настоящее время они нарастили темп строительно-монтажных работ. Рабочей силы там достаточно, все строительные материалы завезены. Срок сдачи - до конца года.

Отвечая на вопросы, Тлеубаев уточнил, что строительство школы в Береке завершено на 80-90%. Остались только работы по благоустройству территории, а также некоторые внутренние отделочные работы.

Похожая ситуация в школе Куная. Только там еще обрущилась часть стены в спортзале.

- В 2021 году был договор с ТОО «ПФК «Гренада», возведены три блока здания и проложены наружные инженерные сети, - сказал Тлеубаев. - Мы провели новые госзакупки, получили на проект положительное заключение государственной экспертизы. Новый подрядчик - ТОО «КазЭлитСтрой-2050» из Шымкента. Как подрядчик получит разрешительный талон на строительство, он приступит к своей работе. Он уже дважды побывал на объекте. Надеемся, что строители начнут работать с 1 октября. Они займутся завершением строительства того самого спортзала. Технадзор следит за ними. Мы будем стараться сдать объект как можно скорее. План стоит - до конца года. Но пока мы не можем назвать точную дату. Мы не знаем, плохой или хороший новый подрядчик.

Еще один проблемный объект - школа на 100 мест в селе Енбек Костанайского района. В 2022 году был заключен договор с подрядчиком. Выполнено 90% работ. Однако, по словам чиновника, строительство ведется со значительным отставанием. Подрядчик по решению суда должен сдать школу до 1 октября. Сейчас там работают над внутренней отделкой и благоустройством территории.

Школа в Рудном на 900 мест с государственным языком обучения тоже откроется до конца года, а отставание так же «зависит от подрядчика». Школа готова на 80%. Отвечая на вопросы журналистов, спикер пообещал разобраться с жалобами на невыплату зарплаты рабочим.

Спросили и про школу в Новонежинке Аулиекольского района. В сентябре прошлого года там произошло обрушение части стены третьего этажа.

- Заказчик там - управление образования, но мы также содействуем, - сказал Тлеубаев. - С 15 сентября школу запустили, капитальный ремонт завершен. На сегодня там учатся 300 детей, школа работает.

Корреспондент «НГ» спросил: как же так получается, что сроки строительства школ в городах и селах Костанайской области затягиваются из-за проблем с подрядчиками?

- Вы, конечно, правильно ставите вопрос. Факт налицо, - ответил Тлеубаев. - Вы сами видите, что есть у нас добросовестные подрядчики, которые имеют финансовую устойчивость, техническую базу. А есть подрядчики, которые участвуют в госзакупках, но не могут потом довести дело до конца. В результате во многом нас подрядчики подводят. Здесь нет вины государственных служащих, потому что с нашей стороны деньги выделены вовремя. Мы подрядчикам не мешаем.

