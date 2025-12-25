Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса рассказал журналистам, каким будет новогодний стол в его семье и сколько денег он планирует на него потратить, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова

На вопрос о главном блюде министр ответил: "Бешбармак".

Говоря о бюджете, Шаккалиев заявил, что расходы будет определять супруга. При этом министр добавил, что они ориентируются на сумму в районе 100–120 тысяч тенге.

"Коллега мой посчитал: 73 тысячи тенге (стоимость новогоднего стола — прим.), но, думаю, у нас выйдет побольше. Семья у нас побольше, поэтому, наверное, тысяч 100–120, на такой бюджет мы будем ориентироваться", — сообщил чиновник.

Отвечая на вопрос о том, торгуется ли он на рынках, министр заявил:

"Лимиты всегда есть. Я как министр торговли всегда хожу на базар, торгуюсь. Это нормально".

По словам Шаккалиева, как постоянному покупателю ему делают небольшие скидки.

"Мы же ходим в одни и те же места, они делают скидки, где-то округлят, минимизируют сумму", — добавил он.

Контекст

Ранее в правительстве провели анализ цен на основные продукты, которые казахстанцы традиционно приобретают к новогоднему столу.

Существенного роста стоимости продовольственной корзины не зафиксировано. Об этом на брифинге в правительстве сообщил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев.

Говоря о возможном подорожании новогоднего стола, он отметил, что анализ проводился по наиболее востребованным продуктам.

"Касательно продовольственной корзины — данный анализ проводили. Если взять 37 наименований продуктов, которые приобретают для новогодней корзины, туда входят два горячих блюда — курица и мясо. В прошлом году это было примерно 68 тысяч тенге, плюс-минус. На сегодня — в районе 70 тысяч тенге, тоже плюс-минус", — сказал Жаутикбаев.

Ранее журналисты интересовались у заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина о росте цен к Новому году. Он заявил, что резкого подорожания продуктов в декабре не ожидается. По словам Жумангарина, возможен лишь "обычный умеренный рост" цен, но резких скачков не будет.