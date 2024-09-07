В момент ЧП детей и педагогов в Новонежинской общеобразовательной школа им. Б. Кенжетаева в с. Новонежинка Аулиекольского района не было. Об этом сообщили в акимате Костанайской области

Фото читателя "НГ"

О происшествии "НГ" сообщил читатель. Информацию подтвердили в облакимате.

По официальной информации, капитальный ремонт здания ведётся с июня 2024 года.

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"Подрядчиком выступает ТОО «ПКФ ГРЕНАДА», которое допускает нарушения сроков проведения ремонтных работ. В адрес подрядчика направлена претензия и подготавливаются материалы в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок, - говорится в сообщении. - На объект неоднократно выезжали представители управления образования, акимата области и Аулиекольского района".

Сегодня, 7 сентября, утром руководитель управления образования Айман Ибраева выезжала в Новонежинскую школу, рассматривался вопрос о переводе учащихся на дистанционное обучение.

"К сожалению, 7 сентября произошло обрушение части стены третьего этажа. Следует отметить, что в это время детей и педагогов в школе не было, пострадавших нет. На месте работает комиссия, будут проведено в кратчайшие сроки техническое обследование и получено заключение. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Учащиеся переведены на дистанционное обучение", сообщили в облакимате.