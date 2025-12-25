Специализированный следственный суд Костаная санкционировал материал следователя в отношении Багдата Муханова, сообщает "Правозащитный Центр Костанайской области". Речь, по имеющимся данным, идет о бывшем заместителе акима Карасуского района.



Источник: Багдат Муханов в должности заместителя акима Костанайского района. 4 июня 2024 года / Фото из архива "НГ"

Имя Багдата Муханова сейчас отсутствует в перечне действующих заместителей акима Карасуского района на официальном сайте gov.kz. Но весной этого года о его назначении на должность с 18 марта сообщало местное издание Qostanai.media. В статье отмечается, что в сферу кураторства Муханова входили вопросы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, экономики и бюджетного планирования, финансов, ЖКХ, ПТ и АД и жилищной инспекции, архитектуры, градостроительства и строительства, а также деятельность ГКП «Шығыс» и «Суық Су».

По информации издания, Багдат Муханов - уроженец села Карасу Амангельдинского района, выпускник КГУ им. А. Байтурсынова по специальности «финансы». Трудовую деятельность он начал в 2012 году в ТОО «Сервиссталь» в Костанае, затем работал в НАО «ГК Правительство для граждан» по Костанайской области, а также в подразделениях областного управления строительства, архитектуры и градостроительства. Последним местом его работы до назначения в Карасуский район указывается акимат Костанайского района, где с февраля 2024 года он занимал должность заместителя акима. Сообщается, что Муханов женат и воспитывает четверых детей.

Напомним, что корреспонденты "НГ" также застали Муханова на должности замакима Костанайского района - например в июне прошлого года он комментировал жалобы жителей Заречного на водопровод.

"НГ" обратилась в пресс-службу Костанайского областного суда с просьбой подтвердить либо опровергнуть информацию о санкционировании судом следствия в отношении Муханова. В ведомстве пояснили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК суды не предоставляют подобную информацию (то есть, пока идет досудебное расследовние - "НГ"), и рекомендовали обратиться в областную прокуратуру.

- В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении Багдата Муханова. По делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Согласно ст. 201 УПК РК, в интересах следствия предоставить другую информацию не представляется возможным.



Как сообщает ИА "Тобол Инфо", экс-аким Карасуского района Виктор Радченко подозревался в получении взятки и в марте прошлого года покинул свою должность. В августе этого года в отделе полиции Аулиекольского района журналистам агентства сообщили, что "уголовное преследование по факту получения взятки в отношении Радченко было прекращено за недоказанностью состава уголовного правонарушения, а досудебное расследование переквалифицировано на ч.1 ст. 190 УК РК «Мошенничество», которое в последующем было передано в производство отдела полиции Аулиекольского района и прекращено за отсутствием жалобы потерпевшего".