Жители с. Заречное жалуются на постоянное отключение воды в последнее время. На вопросы жителей чиновники ответили сегодня, 4 июня, в акимате Костанайского района.

Фото из архива "НГ"

Местные жители считают, что постоянные отключения воды в Заречном связаны с подключением сельского водопровода к Костанаю.

- Власти в прошлом году нас уверяли, что подключение воды к городу будет бесперебойным! А сейчас ее постоянно отключают отключают, еще и без предварительного уведомления! - возмущается местная жительница Айслу. - Качество воды тоже оставляет желать лучшего - она постоянно ржавая, что портит наше имущество!

Жительница мкрн Северный Аида сообщила «НГ», что график отключения воды, который предоставили власти, не соблюдается.

- 30 мая руководитель насосной станции Затобольской ТЭК встречался с нами и было озвучено, что водопровод из Костаная в прошлом году проработал всего лишь... один день! Перестал функционировать в связи с недоработками! - отметила она. - На звонки ни акимат, ни дежурные не реагируют! Наша проблема с водой продолжается!

- За последние 7-8 лет в Заречном увеличилось количества населения, поэтому было принято решение о разработке соединительного водопровода между Костанаем и Заречным. Он был запущен в прошлом году, его строительство начато в 2021 году подрядной организацией ТОО LifeStroy (Караганда) на сумму 1 млрд 160 млн тенге (остаток на этот год - 273 млн тенге), срок завершения октябрь 2024 года, - сообщил на брифинге заместитель акима Костанайского района Багдат МУХАНОВ. - В прошлом году мы подали воду, чтобы резервуар в Заречном наполнялся и раздавал ее жителям. Мы планируем также протянуть водопровод через Заречное в с. Октябрьское.

1 июня на водопроводе была авария, поэтому и пришлось отключить воду.

- То есть, резервуар, который подает воду жителям, не успевает наполняться в связи с тем, что жители сейчас используют много воды - начался полив, - объяснил Муханов. - Сейчас в двух местах есть поломки, но сегодня, до конца рабочего дня, они будут устранены. Вода поступит в резервуар и оттуда уже будет раздаваться людям.

Заместитель акима района заверил, что отключений больше не будет.

- Водонасосная станция так и работает? Там не было сбоев? - спросили журналисты.

- Да, верно. Авария на самом водопроводе. Уже оттуда вода поступает на насосную станцию, - ответил Багдат Муханов.

- Жители Заречного жалуются на качество воды поступающей по новому водопроводу из Костаная. Проводились ли экспертизы и соответствует ли качество утвержденным госстандартам? - спросил корреспондент «НГ».

- У нас заключены договоры с организацией из Тобыла, которая проводит дезинфекцию, с местной СЭС. Мы хлорируем воду, проводим дезинфекцию всех скважин и резервуаров. Все документы и акты есть. Да, где-то бывают порывы, песок попадает... Но качество воды соответствует нормам, - ответил руководитель КГП «Затобольская ТЭК» Курмангазы САДВАКАСОВ.

- А что за порыв, где именно он был? Это на новом водопроводе или на какой-то ветке, которая эксплуатировалась раньше?



- Имеется в виду как раз авария, которая была 1 июня на водоводе из Костаная в Заречное. На новых трубах. Это не связано с прошедшим паводком. По качеству материала сейчас с подрядной организацией работы проводятся, это будет проверять авторский и технадзоры, направим также дополнительное письмо в госконтроль, которые будут проверять материалы и проведенные работы на качество, - пояснил Муханов. - Все дефекты подрядчик будет восстанавливать за свой счет, так как гарантийный срок еще не истек. После подписания акта ввода в эксплуатацию еще 3 года есть.

Садвакасов пояснил, что из Костаная вода в Заречнре пока поступать не будет.

- Но у нас есть другая ветка, через городские садовые скважины - оттуда поступает, но этого недостаточно. Поэтому было запланировано строительство еще одного водовода, отдельно для Заречного (в том числе в мкрн Северный), - сообщил он. - То есть, где раньше был водопровод, по этим сетям. Будет дополнительная, отдельная ветка.

- Сколько в старом Заречном ждать воды? Можете сказать конкретную цифру, 2-3 года? Сколько по времени этот проект будет реализовываться?

- У нас уже есть готовый проект на дополнительные сети, но он будет реализовываться по мере поступления средств из республиканского бюджета. Пока поступлений нет, - ответил Муханов. - Срок реализации проекта 3 года, соответственно, бюджет будет обновляться и корректироваться. Для реализации этого проекта нужно, чтобы из республиканского бюджета выделили 3 млрд 800 млн тенге.

- Если такие деньги выделят, вы сможете полностью провести в старой части Заречного водопровод? Если сейчас уже воды не хватает, не возникнет ли такая проблема в будущем, когда будет проведен водопровод?

- Сейчас мы авария устраним и мощности хватит. Водопровод полностью рассчитан на обеспечение водоснабжением старой части Заречного.

- Вы даете гарантию, что теперь отключений воды не будет. Но все-таки где жители могут ознакомиться с графиком отключения воды в селе на данный момент?

- Если отключений не будет, то не будет и графика их отключений, - кратко ответил Багдат Муханов. - Сегодня аварию устраним, подадим воду, но если появятся какие-то дополнительные работы, то график жителям мы предоставим. С ним можно ознакомиться на сайте аппарата акима Заречного с/о.

Журналисты, как ранее жители села, отметили, что время в графике не совпадает с реальным временем отключения воды.

- График мы составляли из расчета наших мощностей. В резервуаре есть уровень - называется аварийный, пожарный. Мы ориентировались из расчета прихода и расхода. Когда уровень остается где-то около 4 кубов в резервуарах, он считается аварийным. Но когда люди набирают воду, мы точно не можем знать, сколько расходуется, и поэтому указываем 23.00. Вчера вечером, например, у нас уровень уже ниже аварийного опустился, поэтому мы были вынуждены раньше времени отключить воду. Если бы мы этого не сделали, то могли бы насосы посадить. Объем резервуаров у нас 1500 кубометров, по 750 каждый. Ночью отключаем, чтобы по графику давать потом. Сейчас водовод запустится и этой проблемы не будет, - пояснил Курмангазы Садвакасов.

Фото Андрея СКИБЫ

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