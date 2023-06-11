О проблемах с водоснабжением сообщили жители трех сел Костанайского района. Директор КГП «ЗТЭК» Фамил КУРБАНОВ ответил на вопросы сельчан и корреспондента «НГ».

Вода на насосной станции в Тобыле на вкус вполне нормальная, немного отдает хлором /Фото Андрея СКИБЫ

- В селе Жамбыл я живу уже 3 года и на протяжении этого времени у нас постоянно проблемы с водой в доме - вода ужасно грязная, у моего сына даже был конъюктивит (воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное аллергической реакцией или инфекцией - «НГ»), - возмущается наша подписчица Дарья. - Из-за грязной воды ломаются фильтры и бойлеры! Еще у нас часто отключают воду: в конце мая несколько дней ее не было. Местные жители говорили, что у ЗТЭК проводка загорелась, пожарный гидрант потек.

По словам жительницы Жамбыла, из-за воды в ее доме загрязнились очистительные фильтры...

...и сломались бойлеры / Фото читательницы

Вода в с. Заречное теперь поступает по новому водоводу из Костаная. По словам жителей, ее качество стало хуже - увеличилось содержание хлора.

В с. Новоселовка Костанайского района нет центрального водоснабжения. Водовоз приезжает раз в неделю, но в это время люди на работе.

- Из-за этого после работы я ездила за водой в Тобыл, где раньше можно было набрать воду из колонки, - рассказала «НГ» жительница Новоселовки Гульнара САЛАМАТОВА. - Но раньше колонки были с ручками, а сейчас ручек нет, так что ими могут пользоваться только местные жители.

В пресс-службе акима Костанайского района "НГ" пообещали, что время привоза воды должны изменить с 5 июня, но 6 июня жители сообщили нам, что ситуация не изменилась.

Фамил Курбанов /Фото Андрея СКИБЫ

- Скважина в Новоселовке не в нашей компетенции и на балансе у ГКП не состоит, - пояснил "НГ" 9 июня директор КГП «ЗТЭК» Фамил Курбанов. - Она встала и было принято решение организовать подвоз воды. Общественный совет совместно с акимом решили, что подвозить будут два раза в неделю, сами определили удобное время. Там 60-70 дворов, и если 40-50 человек согласились на одно время, а двоих-троих оно не устроило, то мы под всех не можем подстроиться! У меня подвоз в 20 населенных пунктах в районе, я не могу физически под каждый подстроиться, тем более, что это было решение самих жителей села.

Планируют, что в Новоселовке начнет работать пункт раздачи воды (ПРВ).

- Да, ПРВ в наших планах, сейчас объявили конкурс, - сообщил Курбанов. - Примерно в августе-сентябре это будет. На данный момент 1 куб воды стоит 3 125 тенге, но сейчас стоит вопрос об увеличение тарифа, так как по такой цене предприятию возить воду невыгодно и мы несем колоссальные убытки. Для понимания: сейчас фляга воды - 40 литров - стоит 125 тенге. Расположение ПРВ мы согласуем с местным населением, акимом села. Обычно ставим в центре, чтобы для всех было доступно. Будут две емкости по 3 куба каждая, будет сидеть оператор, раздавать воду. Вода подвозится питьевая, которую мы берем из резервуара.

В Тобыле установлены 3 водоразборных колонки. ЗТЭК заключила договоры с тремя местными жителями, которые с помощью специальной ручки могут набирать воду.

- Эта вода не предназначена для того, чтобы я разливал ее по всему району! Я же несу ущерб! - говорит директор ЗТЭК. - Мы пошли на риск - сделали воду бесплатной, ручками могли все пользоваться. Но такой наш менталитет - пришли, сломали и вода течет всю ночь! Поэтому закрепили за каждой колонкой ответственных лиц, пользуются ею всего 5-6 семей. Если человек приехал за водой из Новоселовки, например, он также может заключить с нами договор и набирать воду. Но не по 5 литров набирать, а куб, два, три, пять кубов. У нас есть бухгалтеры, нужно приехать и купить талон. Можно также приехать на насосную станцию в центре Тобыла и там набирать.

ЗТЭК заключила договор с ГКП «Костанай-Су», построили соединительный водовод из Костаная в Заречное. Планируется, что позже вода пойдет и в Октябрьский. Город Тобыл растет, увеличилось и число потребителей питьевой воды. Теперь проблема с нехваткой воды решена.

- Прежде, чем подавать воду, санэпидемстанция проводила экспертизу ее качества, и результаты подтверждают, что вода соответствует всем параметрам и стандартам, - прокомментировал жалобы зареченцев Курбанов. - Конечно, вода должна хлорироваться для обеззараживания. Такая же вода, как и была. В Костанае же пьют ее и никто не жалуется.

Сейчас разрабатывают проект по реконструкции водопровода в Жамбыле, начиная от скважин и заканчивая насосной станцией, будет построена и новая очистительная станция. Проект на стадии экспертизы, строительство начнут в 2024 году и планируют завершить в 2024-2025 годах.

- Прежде, чем отключать воду, мы оповещаем население через акима села, - отмечает Курбанов. - В мае был сильный ветер, упало дерево и оборвало провода электроэнергии - погас свет и скважины встали. Когда отремонтировали электролинию, вновь подали воду. Во время аварии мы около недели подавали ее, но с ограничениями, потому что не все скважины работали.

Ежеквартально независимая экспертиза проверяет качество воды которую подаёт ЗТЭК.

- Качество воды у нас практически соответствует стандартам, - говорит директор компании. - Да, есть небольшое превышение некоторых параметров, но светлость и мутность - абсолютно в норме. В Жамбыле на насосной станции стоит ультрофиолетовое излучение, проходит химическая и биологическая очистка воды. - Фильтры и бойлеры надо менять обязательно. В инструкции к ним написано, с какой периодичностью необходимо это делать. Думаю, причина здесь в том, что люди просто долгое время не меняли.

ЗТЭК обслуживает и социальные объекты. По словам Курбанова, ежедневно он и его сотрудники проверяют там качество воды. Его удивляет, что население жалуется на проблемы с водоснабжением сразу в СМИ. Обратившиеся к нам жители подтвердили - в ЗТЭК они действительно не обращались.

- У нас в селах есть и контролёр свой, и по 4 сотрудника на насосных станциях, где работают местные жители, - пояснил Фамил Курбанов. - У нас круглосуточно работает аварийная, диспетчерская служба (тел: 7 (71455) 2-22-64). Если поступает заявка, мы сразу же отрабатываем ее, принимаем какие-то решения. Есть, например, точки, где иногда собирается песок - позвоните, напишите нам, мы приедем, скинем воду.

С директором ЗТЭК мы проехали на насосную станцию 2-го подъема в Тобыле. Корреспондент "НГ" попробовал воду - пить можно, но в послевкусии чувствуется запах хлора, которого, по моим ощущениям, не так много. Опять же по ощущениям - вкус лучше, чем например в Костанае (в районе Кривого магазина), но хуже, чем в Федоровке, где содержание хлора вообще практически не ощущается.

На долгое строительство центрального водоснабжения жаловались жители с. Московское Костанайского района, куда 8 июня на встречу с населением приезжал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Фото Андрея СКИБЫ