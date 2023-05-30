Совсем скоро местные жители будут получать питьевую воду по новому водоводу, проведенному из Костаная, от ГКП "Костанай-Су". Сегодня, 30 мая, в 18:00 первая вода из областного центра поступила в резервуары построенного водовода.

Отразится это событие и на жителях соседнего города Тобыл: когда зареченцы отсоединяться от их водопровода, собственных мощностей будет достаточно, чтобы обеспечить его абонентов водой.

Напомним, с 24 мая в Тобыле и Заречном вода в дома жителей стала подаваться по графику. Такие ограничения вводятся с 2019 года, объясняют их увеличением числа абонентов и использованием питьевой воды для полива приусадебных участков.

Первые несколько дней вода из нового водовода может быть мутная, отмечает аким Заречного сельского округа Нургиса Исмагамбетов. Это неизбежный процесс, связанный с запуском новой системы. К нему просят относиться с пониманием.

- Сегодня ночью будем заполнять резервуары. Если наберем резервуары, нигде не порвет, все будет нормально, то график отменим конечно. Все станет понятно утром. Мы обещали абонентам отменить воду по графику до 1 июня, время еще есть, - сообщили в пресс-службе акима Костанайского района. - Мы понимаем, что такое сидеть без воды в +36 градусов, так как сами живем здесь. Как только воды в резервуарах будет достаточно, чтобы запитать с. Заречное и г. Тобыл освободить от абонентов Заречного, мы сразу отменим график.