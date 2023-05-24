Ограничения связаны с повышением температуры воздуха и большим расходом воды для полива приусадебных участков. Начинают они действовать сегодня, 24 мая, и коснутся как благоустроенного, так и частного сектора двух населенных пунктов Костанайского района: г. Тобыл и с. Заречное, сообщили в пресс-службе акимата района.

В прошлом году на вопрос, когда будет вода, "НГ" получила такой ответ:

- За последние два года из-за интенсивного строительства мкр-н Восточный г. Тобыла, мкр-н Северный и многоэтажной застройки в Заречном значительно увеличилось количество потребителей питьевой воды. Из-за чего обострилась проблема обеспечения питьевой водой в целом Тобыла и Заречного, - сообщил в ответе на запрос заместитель акима Костанайского района Назарбек КОНКАБАЕВ. - С 2017-го по 2019 год по программе «Нурлы жер» введены в эксплуатацию 11 многоэтажных домов (319 квартир), 230 индивидуальных жилых домов в мкр-н Северный. За вышеуказанный период количество абонентов увеличилось более чем на 1 000. В результате подключения большого количества частных домов резко возросло потребление воды в летнее время, так как вода, предназначенная для хозяйственно-бытовых целей, расходуется на полив приусадебных участков.

С 2019 года Затобольской ТЭК пришлось вводить ограничения по подаче воды в распределительные сети. Для решения проблемы в 2021 году между отделом ЖКХ акимата Костанайского района и ТОО «Life Stroy Invest» был заключен договор на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство соединительного водовода от г. Костаная до с. Заречное, с реконструкцией КНС, с подключением с. Октябрьское».

Общая протяженность сетей в рамкахз проекта - 36,5 км. На ремонт планируют затратить 1 160 197,3 тыс. тенге. В 2021 году из областного бюджета было выделено 316 680,1 тыс. тенге. Было уложено 2,8 км опасного участка через реку Тобол, установлено 13 колодцев. Для продолжения строительства в 2022 году выделено 263 971,1 тыс. тенге. Сдача полностью объекта в эксплуатацию запланирована на 2023 год.