Ограничения на подачу холодной воды в Заречном и Тобыле планируют отменить уже в начале лета. Напомним, сегодня, 24 мая, в Тобыле и Заречном воду в благоустроенный и частный сектор начали подавать в определенные часы: с 6:00 до 12:00 и с 19:00 до 00:00.

Как сообщили в пресс-службе акима района, согласно производственному графику по подводу питьевой воды от Костаная до Заречного подрядчик обязуется завершить работы к 1 июня.

- Подрядная организация ТОО «Лайф строй инвест» приступила к завершающему этапу работ на участке между городом Костанай и селом Заречное. Осталось установить счетчик, провести промывку и дезинфекцию труб, - сообщили в пресс-службе.

После этого вода в домах местных жителям будет подаваться круглосуточно без ограничений.

Напомним, с 2019 года Затобольской ТЭК пришлось вводить ограничения по подаче воды в распределительные сети в связи с резко возросшим потреблением воды в летнее время. Питьевую воду местные жители используют для полива приусадебных участков. Для решения проблемы в 2021 году начали строительно-монтажные работы по объекту «Строительство соединительного водовода от г. Костаная до с. Заречное, с реконструкцией КНС, с подключением с. Октябрьское».