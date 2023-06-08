Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сегодня, 8 июня, приехал в с. Московское, где прокладывают водопровод. На насосной станции 2-го подъема идут строительные работы: за железным забором несколько рабочих в светло-зеленых жилетах и касках носили доски и поддоны, в небольшом кирпичном здании неподалеку установлены насосы.

Насосная станция с. Московское (Костанайский район)

Генеральный подрядчик проекта - ТОО QazConstructions из Усть-Каменогорска. С 2021 года построили ограждение, насосную станцию, резервуары для чистойводы и сбросных вод.

Алексей Костюков (справа) и представитель подрядчика

- В целом по селу уже проложено 18 км водоснабжения, осталось еще 1,2 км до завершения проекта. Он завершен уже на 70%, - пояснил акиму области и журналистам заместитель акима Костанайского района Алексей КОСТЮКОВ. - Единственная проблема - финансирование. У подрядчиков арестовали счета, поэтому работы не велись с начала 2023 года. Но со следующей недели подрядчик займется прокладкой оставшегося водопровода и установкой 69 колодцев на территории Московского.

Представитель подрядчика добавил: счета уже разблокированы, ТОО рассчитывается с поставщиками, закрывает долги. Работы планируют закончить в августе 2023 года.

На станции установили несколько новых насосов

Общая сумма договора - 859 692 612 тенге. В 2021 году потратили 287,9 млн тенге, в 2022-м - 361,9 млн, в 2023-м осталось освоить 209,7 млн.

- Эта компания уже один раз подвела и водовод должен был быть завершен еще в прошлом году, если я правильно понимаю. Чего вам не хватило, если деньги были готовы? - спросил Кумар Аксакалов, И сам ответил: - Просто деньги направили не туда, куда нужно. Деньги приходят на компанию, а их направляют на какие-то долги, которые образовались за прошлые работы, еще куда-то. И денег не хватает чтобы реализовать проект. Вам на 100% государство финансирует. Чтобы мы не расторгли с вами договор, вы должны четко смотреть, чтобы каждый тиын пошел именно на реализацию этого проекта.

Аким области поручил завершить работы по водопроводу до 1 августа (по ПСД проект должны сдать уже 20 июля - «НГ»). Костюков добавил, что акимат района подал на подрядчика в суд за невыполнение своих обязательств, но ТОО все равно обязано закончить работы.

Жительница с. Московское спросила у акима области: «Когда в селе будет вода?»

Кумар Аксакалов посетил также Московскую СШ, где в актовом зале встретился с жителями села. Одна женщина спросила, когда в селе будет вода, пояснив - обещают дать последние 3 года, но все никак.

- Мы сейчас были на этом объекте и убедились, что эта проблема, к сожалению, по всей стране. Это связано с госзакупками - пока закон будет лояльный, а не жесткий, к сожалению, такие ситуации будут повторяться, - ответил аким области. - Надо, чтобы все те, кто связался с государственными деньгами и выиграл конкурс, головой отвечал. Подрядчик должен понимать, что если он не выполнит работы, то люди будут с него спрашивать по полной.

Фото Андрея СКИБЫ

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