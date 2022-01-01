Еще в 2021 году в нашем селе начали проводить водопровод, ПСД должны были закончить в сентябре 2022 года, но, так как подрядчик ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» не согласовал ПСД с инженерными службами, строительство водопровода затянулось и закончилось только в ноябре прошлого года. Воду обещали дать с 15 декабря. Всю зиму у нас была вода, в марте ее отключали, но, так как жители проводили собрание вместе с акимом, воду дали. Однако заказчик работ - отдел архитектуры акимата района - не принимает у подрядчика водопровод, в апреле воду отключили вновь, теперь в селе действует подвоз, но выделяемой воды для нужд жителей очень мало, так как воду привозят в рабочее время, многие не успевают ее получить. Жители сообщают, что в конце прошлого года воду провели не во все дома: например, ее нет в двухэтажках. В начале апреля республиканские СМИ писали, что вероятной причиной отключения водопровода стало наличие у подрядчика недочетов, на то время подрядчику для устранения неполадок нужна была еще неделя. Когда проведут воду в наши дома?

Ерлан ВАХИТОВ, с. Красносельское, район им. Беимбета Майлина

Комментарий:

На вопрос отвечает руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата района им. Беимбета Майлина Нурсултан ТОЛЕУХАН:

- 14 апреля этого года заказчик, представители технадзора и подрядной организации осмотрели водопровод в с. Красносельское и выявили ряд нарушений.

Так, проектом предусмотрена установка пожарного щита на насосной станции 2-го подъема, предусмотрены работы по обваловке РЧВ и строительство КПП. Но при проверке оказалось, что на объекте установлено блочно-модульное КПП, не установлен пожарный щит, работы по обваловке РЧВ не выполнены. Однако, согласно предоставленным актам выполненных работ, указанное оборудование на объекте имеется и все работы выполнены.

Также для недопущения создания условий, представляющих опасность для жизнедеятельности жителей с. Красносельское, необходимо провести работы по замене сломанных люков, протечки на подводящих сетях, засыпку улиц села, усилить ограждение по периметру КВС и насосных станций 1-го подъема.

В связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств со стороны эксперта технадзора, были допущены все выявленные нарушения и дефекты, Нашим отделом были направлены письма об устранении дефектов и приведение актов в соответствие.

Согласно представленным актам выполненных работ и сметам, все виды работ по объекту выполнены в полном объеме, за исключением работ по благоустройству. Однако, ознакомившись с актами и произведя осмотр объекта, были выявлены все вышеуказанные дефекты.

Подрядной организации было направлено письмо о том, что нашим отделом будут приняты и подписаны акты выполненных работ после приведения их в соответствие, с исключением тех работ, по которым выявлены дефекты.

В настоящее время подрядчиком ведутся работы по устранению выявленных дефектов.

26 апреля этого года было проведено совещание на объекте с участием акима района им. Б. Майлина, заказчиком, представителем технадзора, директором подрядной организации и представителем авторского надзора.

По итогам было решено в кратчайшие сроки провести работы по устранению выявленных дефектов и замечаний. После приведения в соответствие документации по объекту и проведения работ по благоустройству, объект будет введен в эксплуатацию. После ввода объекта в эксплуатацию будет осуществлена подача питьевой воды жителям.

Нурсултан Толеухан добавил, что ежедневно с 10.00 часов до 19.15 осуществляется подвоз питьевой воды жителям села по всем улицам.