История с автобусным маршрутом № 102, начавшаяся с просьбы жителей микрорайона Механизаторов, привела к новой проблеме - теперь без общественного транспорта остались жители улицы Ленина. Смогут ли им помочь костанайские чиновники?

В начале декабря в "НГ" обратились жители микрорайона Механизаторов - улиц Механизаторов, Целинной и района ПРП. Они пожаловались, что после ремонта улицы 40 лет Октября автобус № 102 продолжал ходить по временному маршруту, из-за чего приходилось идти до ближайшей остановки около километра.

По словам жителей, раньше они могли доезжать автобусом до района «5 магазина» и далее идти пешком, что значительно экономило время и силы. После ремонта дороги ожидали, что автобус вернётся на прежнюю схему движения.

- С 13 декабря автобусный маршрут № 102 был возвращён на прежнее направление по улице 40 лет Октября, а маршрут № 101 также следует по утверждённой схеме по этой улице, - ответил на наш запрос заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Куанышбай АМАНКУЛОВ.

Но вскоре после этого в "НГ" обратились уже жители улицы Ленина. Они сообщили, что по их улице перестали ходить автобусы, несмотря на её протяжённость, наличие остановок и большое количество проживающих там людей.

В отделе ЖКХ Костаная нам подтвердили, что теперь по улице Ленина не проходит ни один автобусный маршрут. И пояснили: решение о возвращении маршрута № 102 на улицу 40 лет Октября окончательное и пересмотру не подлежит.

- Вопросы изменения маршрута автобуса № 102, либо запуска нового маршрута по улице Ленина не входят в компетенцию акимата Костаная, - сообщила в телефонном разговоре корреспонденту "НГ" исполнитель запроса статист отдела Аида РАМАЗАНОВА. - Рекомендуем местным жителям обращаться с соответствующими предложениями в акимат Тобыла, где принимаются решения по организации маршрутной сети внутри населённого пункта.

Теперь "НГ" направит запрос в акимат Тобыла.

