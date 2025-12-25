Запретить вывоз моркови из страны планируют в Казахстане
В Казахстане планируют ввести временный запрет на вывоз моркови. Целью предлагаемого ограничения называют обеспечение продовольственной безопасности республики, передает Informburo.kz. Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство сельского хозяйства на портале "Открытые НПА".
Фото Depositphotos.com
Согласно документу, ведомство предлагает установить трёхмесячный запрет на вывоз свежей и охлаждённой моркови из Казахстана всеми видами транспорта в третьи страны, включая государства Евразийского экономического союза. Исключение составит транзит продукции.
Установить запрет предлагают для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Проект приказа открыт для публичного обсуждения до 29 декабря. Комментариев к нему пока не поступало.
