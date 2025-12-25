Об этом «НГ» сообщила прокуратура Костанайской области, отвечая на запрос редакции. Вместе с Данияром Джандаевым фигурантом по уголовному делу, связанному с закупкой медицинского оборудования по завышенной стоимости, теперь проходит и его заместитель Ерболат Доспанов.

Данияр Джандаев и Ерболат Доспанов

Доспанов был задержан 25 декабря 2025 года, затем арестован. Его бывший начальник Данияр Джандаев взят под стражу 26 августа.

- Срок расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Джандаева Д.С., его заместителя Доспанова Е.С. и других лиц продлен до пяти месяцев, - ответил «НГ» 24 декабря заместитель прокурора области Джанибек БАКАЕВ.

Редакция задала вопросы и об упомянутых других лицах в орбите этого уголовного дела, среди которых, например, бывший главный врач Костанайской городской больницы Владимир Шатерников, некий предприниматель, осуществлявший поставки оборудования. Каков их статус: под подпиской, свидетели, свидетели с правом на защиту?

- Процессуальные статусы причастных к совершению преступления лиц определены в соответствии с собранными доказательствами и требованиями уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, - говорится в ответе на запрос, - иная информация разглашению не подлежит.

Ранее прокуратура сообщала, что сумма причинённого ущерба при проведении закупок превысила 2 млрд тенге.

