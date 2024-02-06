В новом микрорайоне Костаная при строительстве школы обвалилась кровля и колонна в спортзале, передает корреспондент Tengrinews.kz. Читатели прислали в редакцию фото с места строительства учебного заведения.

Авторы снимков сообщили, что объект еще не достроили, а кровля и колонна здания уже частично обвалились. Отмечается, что бетонные колонны выполнены якобы с нарушением, а строительные материалы были некачественными.

Корреспондент издания обратился в управление строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области, где подтвердили факт обрушения и сообщили, что сейчас выясняются причины произошедшего.

"В начале января текущего года произошло частичное обрушение кровли и колонны в спортзале здания. Для установления причин обрушения и технического состояния школы управлением заключен договор на проведение технического обследования здания. По окончании обследования будет получено заключение", - ответили на официальный запрос в акимате.

Также в акимате сообщили, что контроль за качеством строительно-монтажных работ ведется службой технического надзора.

"Управлением в рамках компетенции на постоянной основе проводится контроль за ходом строительства с посещением объекта. При посещении объекта видимых дефектов и повреждений обнаружено не было. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца текущего года", - говорится в ответе управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области.

По официальным данным, строящаяся школа в будущем сможет принять до 980 учащихся.

Фото читателей Tengrinews.kz