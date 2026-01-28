Третий круг XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги костанайский «Тобол» продолжил домашними матчами с «Астаной».

Тимур Валиев против американского разыгрывающего защитника «Астаны» Эрика Дэя / Фото nbf.kz

В этом сезоне команды уже провели четыре очные встречи, и во всех сильнее была «Астана». В первом круге «Тобол» уступил в Костанае - 56:88 и 54:103, а во втором круге в Астане хозяева победили со счетом 85:64 и 108:67.

К третьей двухматчевой серии, прошедшей на паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», команды подошли, располагаясь на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Астана», не потерпев в 20-ти матчах ни одного поражения, уверенно лидировала, а «Тобол» с пока одной победой занимал пятую строчку.

В стартовой пятерке костанайского клуба в первом матче на паркет вышли Адиль Султанов, Павел Ильин, Адильбек Битенов, Антон Быков и Тимур Валиев. Первые четыре минуты игры прошли в относительно равной борьбе, но после счета 9:9 в следующие три минуты гости совершили 12-очковый рывок, и концу первой четверти оставили хозяев в роли догоняющих - 17:30.

Отставание «Тобола» к большому перерыву выросло до 22 очков - 37:59, а перед заключительным игровым отрезком составляло почти четыре десятка очков - 49:88.

Четвертая четверть стала для лидера чемпионата самой результативной, и в итоге «Тобол» потерпел поражение со счетом 64:119 (17:30, 20:29, 12:29, 15:31).

Самым результативным в составе костанайского клуба в этом матче стал Адильбек Битенов, набравший 19 очков. На одно очко меньше в активе Антона Быкова - 18. Павел Ильин набрал 14 очков, Дарим Султанов - 10 и Илья Сотников - 3.

В повторном поединке серии, как и в первом матче, не смог помочь своей команде капитан «Тобола» Шаим Куанов, восстанавливающийся после травмы. А в стартовой пятерке хозяев на второй матч Дарим Султанов заменил Адиля Султанова.

С мячом Павел Ильин / Фото nbf.kz

Начало встречи прошло с небольшим преимущество «Тобола». Гости смогли сравнять счет лишь на экваторе первой четверти - 13:13 и немного оторвались к ее окончанию.

Вторая четверть началась при счете 20:27, а к ее середине хозяева сократили отставание до двух очков - 34:36. На большой перерыв команды ушли при счете 38:47.

После возобновления игры костанайские баскетболисты сумели дать бой лидеру, за шесть минут ликвидировав отставание - 53:53. Но концовка игрового отрезка больше удалась гостям, вернувшим «Тобол» в роль догоняющих - 57:65.

Столичному клубу пришлось затратить максимум усилий в заключительной четверти, чтобы соответствовать статусу лидера, а хозяева своей игрой доказали, что со временем ставка в команде на молодежь должна принести результат. Ну а пока очередное поражение - 73:88 (20:27, 18:20, 19:18, 16:23).

Дарим Султанов встречает Магжана Сарсенгалиева / Фото nbf.kz

В этой встрече еще один дабл-дабл записал на свой счет Антон Быков, набравший 22 очка и совершивший 10 подборов. Такая же результативность была и у Павла Ильина - 22 очка. Адильбек Битенов набрал 15 очков, Дарим Султанов и Адиль Султанов - по 5 и Михаил Сыч - 4.

Третьим соперником «Тобола» в третьем круге чемпионата станет «Каспий», матчи с которым также пройдут в Костанае 8 и 9 февраля.