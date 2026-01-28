В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, что с 2026 года выплаты государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повысились на 10 процентов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В этом году размеры государственных социальных пособий по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1-й группы – 111 872 тенге,

2-й группы – 89 498 тенге,

3-й группы – 61 021 тенге.

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 72 409 тенге, по потере кормильца – 73 306 тенге.

По данным Минтруда, в 2025 году на выплату пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 655,7 миллиарда тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены соцвыплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 90,3 миллиарда тенге.

По итогам 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 553,9 тысячи человек, по случаю потери кормильца – порядка 191,9 тысячи человек.