В столичном центре «ADD Table Tennis Center Astana» завершился второй открытый республиканский юношеский турнир по настольному теннису «Жаңа толқын 2026». В соревнованиях приняли участие 230 юных теннисистов из Астаны, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, которые разыграли награды в четырех возрастных группах: 2013-2014 г.р., 2015-2016 г.р., 2017 г.р. и 2018 г.р. и моложе.

Победители турнира «Жаңа толқын 2026» Артем Ваплер и Жанибек Жагыпар / Фото ttfrk.kz

Воспитанники отделения настольного тенниса детско-юношеской спортивной школы № 2 стали призерами соревнований в двух возрастных группах, завоевав четыре медали, в том числе две золотые и две бронзовые.

Победителем турнира в возрастной группе 2015-2016 г.р. стал Артем Ваплер, выигравший в финале у Османа Махметсултана из Карагандинской области.

Вторую золотую медаль завоевал выступавший среди теннисистов 2017 г.р. Жанибек Жагыпар, который в финале одержал победу над Дамиром Файзуллой из Мангистауской области.

Бронзовые призеры турнира «Жаңа толқын 2026» Аделина Шпилевая и Амир Саркытбай / Фото ttfrk.kz

Бронзовые медали на счету Аделины Шпилевой и Амира Саркытбая, выступавших в возрастной группе 2015-2016 г.р.

А за первые титулы чемпионов Казахстана поборются теннисисты ДЮСШ №2 2011 г.р. и моложе. Уже 1 февраля в Жезказгане станут известны сильнейшие теннисисты республики в этой возрастной группе в командных соревнованиях, в одиночном, в парном и в смешанном разрядах.