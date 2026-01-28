Двое рудничан завладели имуществом третьего. Речь о двух машинах, денежных средствах и бизнесе - салоне мужских стрижек. На общую сумму более 20 млн тенге. По некоторым данным делали они это под предлогом возврата крупного долга потерпевшего. Одним из подозреваемых, по сообщению портала ИА «Город», является известный в Рудном спортсмен. Личность подозреваемого издание не раскрывает.

Иллюстрация freepik.com, созданная с помощью ИИ

В прокуратуре Костанайской области на запрос портала сообщили:

- По факту вымогательства в особо крупном размере в управлении полиции города Рудного начато досудебное расследование. По делу проводятся необходимые следственные действия. В порядке ст.201 УПК РК, в интересах следствия какие-либо сведения разглашению не подлежат.

Согласно УК РК, вымогательство в группе лиц и особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.