Год начался сложно - 12 января ТОО «Hausmanager» прекратило обслуживание 108-квартирного дома № 9 в мкрн Юбилейный, которым занималось с сентября 2024 года. Причина - долги части жильцов. Большинство из них - социально уязвимые, поэтому и проживают в арендных квартирах, предоставляемых акиматом.

22 января корреспондент "НГ" пообщался с жильцами, а 26 января попросил акима Костаная прокомментировать ситуацию.

- Здесь 14 должников (в ее подъезде 36 квартир - "НГ"), и платить они не собираются, - возмущается жительница дома № 9 Сабира МАКЕШЕВА. - Им удобно и выгодно так, они выживают за счёт нас. А почему мы должны платить за них?

Кадр из видео

17 января затопило подвалы всех трёх подъездов - забилась труба канализации. После обращения жильцов сервисная служба обслуживающей организации трубу прочистила, воду откачала. 20 января затопление повторилось во втором подъезде. В этот раз воду откачивало ГКП «Костанай-Су», но только из колодца.

Жильцы ожидают, когда проблема повторится. И жалуются на следующую.

- Дома холодно! - говорит Сабира. - Хотя осенью я на 120-130 тысяч тенге поставила два окна в кредит. В итоге даже корпешку затолкала, чтобы не дуло. В подъезде тоже холодно, батареи не работают. В КТЭК всё знают, но сказали, что так и будет. Я дома конфорки включаю и хоть немного теплее становится.

Сабира платит за тепло ГКП «КТЭК» 8 700 тенге в месяц, по ее словам, всегда в срок. Ее сын - инвалид 1-й группы. В арендном доме они живут около года, до этого 21 год стояли в очереди на жильё.

Жильцы рассказавают о дефектах, оставшихся с момента заселения: окна продувает ветром, проржавевшая резьба на полотенцесушителях, просевшие полы, вместо горячей воды течёт чуть тёплая.

Что говорят чиновники

26 января на аппаратном совещании в акимате города корреспондент «НГ» попросил прокомментировать ситуацию.

Руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит БЕКТАБАНОВ пояснил: одна из причин аварий - неправильная эксплуатация канализации.

- Жильцы выбрасывают в нее памперсы и тряпки, чего делать нельзя. Была забита система ГКП «Костанай-Су». Они её пробили, выкачали воду и провели полную дезинфекцию подвала. Авария была устранена.

И пояснил:



- Да, у них 60% жильцов не оплачивают обслуживание дома. Сейчас туда вышла другая обслуживающая организация, жильцы подписывают договоры.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ подчеркнул, что договор с обслуживающей организацией жители заключают самостоятельно:

- Это, в первую очередь, внутренний вопрос. Они сами решают, с кем заключать договор.

Ситуацию с дефекты прокомментировал руководитель отдела строительства акимата Костаная Арсаин БАЙДАУЛЕТОВ.

- Изначально подрядчиком было ТОО «Вакхстрой», которое строило дом с 2019 года. В 2023 году ТОО «Статус Трейд» выполняло только отделочные работы. Материалы были закуплены и переданы обслуживающей организации для замены, но тогда, если не ошибаюсь, не нашли технику. После чего обслуживающая организация ушла.

По словам Байдаулетова, часть дефектов уже выходит за временные рамки гарантийных обязательств, однако по отоплению и горячему водоснабжению подрядчик принял меры:

- «Статус Трейд» заменил теплообменник - мощнее проектного в полтора раза. Сейчас систему нужно правильно отрегулировать.

- Мы договорились, что то, о чём говорят жители, будем исправлять весной, - добавил директор ТОО «Статус Трейд» Дулат БРИМЖАНОВ.

28 января жильцы дома подтвердили «НГ», что у них сменилась обслуживающая организация и с ней заключают договоры.

Фото автора