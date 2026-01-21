По словам подсудимого Максима НЕЧАЕВА, его жена сама попросила об этом, истекая кровью от ножевых ранений. Максим первым стал пить ее настойку из водки и шишек, что и заметила умирающая Светлана.

- Она глядела на меня глазами такими и тоже как бы промолвила: «Дай». Что-то такое. Я подошел, глоточек ей залил, - сообщил он.

Максим Нечаев / Лицо скрыто по ходатайству подсудимого

Нечаева обвиняют в том, что 29 сентября в с. Аманкарагай Аулиекольского района он зарезал жену Светлану и 16-летнего сына Даниила.Согласно показаниям свидетелей, друзей Нечаева, накануне убийства Максим и Светлана готовились развестись, поскольку супруга встретила другого мужчину.

Сегодня, 21 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области дал показания сам Нечаев.

Он пояснил, что нож взял из своей комнаты - там он «создавал себе быт», когда узнал о новом мужчине Светланы.

По словам Нечаева, изначально он хотел обрадовать жену собранным с их огорода урожаем и, помимо ножа, нес с собой в спальню срезанный кабачок. Он также пояснил, что ранее предлагал супруге собрать овощи вместе, на что та ответила: "Тебе надо - ты и собирай".

Согласно материалам дела, далее под ногами идущего в спальню Светланы Максима скрипнул деревянный пол, из-за чего проснулся их сын Даниил.

- Он обернулся, соскочил почему-то, крикнул «мама» и сразу на меня, - дал показания Нечаев. - Я просто не успел (что-то сказать сыну - «НГ») - он сразу на меня летел и такой: «Ты че, дебил?» У него такое слово. В играх на телефоне так выговаривался. Я даже ничего не успел ответить, потому что он с одной стороны на меня, а она уже соскочила и кинула что-то в меня. Сын ударил меня рукой в ногу. Я нанес 2 удара ножом в область торса сыну. Он пошатнулся, назад попятился. Со стороны супруги мне прилетело - телефон кинула мне в затылок. Я обернулся. Она на меня уже надвигалась. Ударил ее рукой в лицевую часть. Она попятилась назад и упала на кровать. Она кричала: «Ты че, Даньку убил?» Я сперва сбоку присел на кровать, а потом на нее одну ногу перекинул. И вот я, не контролируя себя, не соображая, нанес ей 3 удара ножом в область груди и в бок.

Нечаев пояснил, что после нанесения Светлане ножевых ранений вышел из спальни, но позже вернулся. Жена была еще жива.

- Я за плечи ее взял, она стояла на коленках. Она с койки скатилась, на спину легла и смотрела на меня. Говорила: «Пошел ты».

Суд планирует изучить вещественные доказательства по делу.

Фото автора